Novas explosões registadas perto do aeroporto de Cabul

Várias explosões ocorreram hoje perto do aeroporto em Cabul, dois dias após ataques terem causado a morte a pelo menos seis civis na capital afegã.

De acordo com várias testemunhas e meios de comunicação locais, as explosões resultaram do lançamento de foguetes a partir de Khair Khana, perto do aeroporto de Cabul.

Várias imagens nas redes sociais e canais de televisão locais mostram alguns danos em casas e veículos devido às explosões.

Até agora não há informações oficiais sobre as causas da explosão, a extensão dos danos ou se houve quaisquer baixas nestes incidentes.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi informado sobre o ataque, sem que tenha sido interrompida a retirada de pessoas, disse a porta-voz da Casa Branca.

"O Presidente foi informado de que as operações continuam sem interrupções" e "reiterou ordens aos comandantes para redobrarem esforços no sentido de fazerem o que for necessário para proteger as nossas forças no terreno", acrescentou Jen Psaki.

EUA atacaram com drones um veículo carregado de explosivos em Cabul O objetivo do ataque foi "remover uma ameaça iminente" do Estado Islâmico em Khorasan (IS-K) contra o aeroporto, disse o Pentágono

O acontecimento de hoje surge depois de a cidade ter sido abalada por outras explosões que provocaram a morte a pelo menos seis pessoas: uma causada por um ataque norte-americano com um drone contra um veículo que transportava membros do Estado islâmico, a outra por um foguete que atingiu uma casa.

Ambos os ataques ocorreram perto do aeroporto de Cabul e acontecem numa altura de tensão crescente, após os EUA terem alertado para "ameaças credíveis" que teriam a infraestrutura como alvo, onde as tropas norte-americanas estão concentradas e onde na quinta-feira se registou um ataque que matou pelo menos 170 pessoas.

As autoridades ainda não esclareceram se os eventos estavam ligados.

No primeiro caso, os EUA deram conta que um drone tinha atingido um veículo no qual seguiam para o aeroporto membros do movimento extremista Estado Islâmico, o grupo terrorista que reivindicou a responsabilidade pelo ataque de quinta-feira.

Numa declaração posterior, referindo-se a informações sobre baixas civis alegadamente resultantes do ataque, disseram que "não ficou claro o que poderá ter acontecido" e que prossegue a investigação.

O segundo ataque de domingo ocorreu quando um foguete disparado de um local desconhecido atingiu uma casa numa área residencial, também perto do aeroporto de Cabul, causando pelo menos seis mortos, vários dos quais crianças, sem que ninguém tivesse reivindicado o ataque.

