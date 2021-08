Estão a ser partilhadas fotografias e vídeos mostrando uma grande coluna negra de fumo a subir na zona do aeroporto afegão.

Nova explosão no aeroporto de Cabul

Uma explosão foi ouvida hoje à tarde em Cabul, segundo jornalistas da agência de notícias AFP, três dias depois de um ataque no aeroporto da capital afegã, onde vários países estão a concluir as suas operações de retirada.

Após este ataque no aeroporto de Cabul, reivindicado pelo Estado Islâmico de Khorasan (ISKP, na sigla em inglês), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que planeia retirar as suas tropas do país em 31 de agosto, alertou que um novo ataque iminente era "muito provável".

É ainda desconhecida a causa desta explosão.

Dois jornalistas locais falaram de um foguete que atingiu uma casa privada perto do aeroporto. Esta informação não pôde ser verificada de forma independente.

Aumenta para 170 número de mortos no atentado do aeroporto de Cabul Até agora, o número total ascende a 170 mortos, entre os quais soldados norte-americanos.

Só na quinta-feira, pelo menos 13 soldados americanos e dois britânicos foram mortos num ataque da milícia terrorista Estado Islâmico (IS) no aeroporto de Cabul. O número de baixas afegãs varia, com emissoras como a CNN a falar de até 200 mortos. O Presidente dos EUA Joe Biden alertou no domingo para possíveis novos ataques. Contudo, o exército americano, que está actualmente a pilotar tropas para fora do aeroporto e a levá-las para um local seguro, tinha também anunciado que haveria provavelmente mais explosões de equipamento.

