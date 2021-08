A jovem ativista e vencedora do Prémio Nobel da Paz demonstra agora profunda preocupação "com as mulheres, as minorias e os defensores dos direitos humanos", num país controlado pelas forças extremistas.

Afeganistão

Malala Yousafzai. Ativista em choque com vitória dos Talibãs

Malala Yousafzai, 24 anos, utilizou as redes sociais para falar sobre a recente tomada de poder dos talibãs no Afeganistão. No Twitter, Malala revelou estar em "em completo choque enquanto os Talibãs assumem o controlo do Afeganistão. Estou tremendamente preocupada com as mulheres, as minorias e os ativistas de direitos humanos da região".

A paquistanesa vencedora do Prémio Nobel da Paz, em 2014, urge as "potências globais, regionais e locais" para um cessar-fogo imediato, prestar ajuda humanitária urgente e proteger os refugiados e civis".



Malala foi uma das vítimas dos talibãs. Ficou conhecida mundialmente quando se tornou ativista pelos direitos humanos e pela educação das mulheres após sobreviver, ainda adolescente, a um ataque violento do grupo extremista.

Em 2013, a jovem estava a caminho da escola quando foi baleada na cabeça por um talibã. Transferida de urgência para a Europa, passou por várias cirurgias e quase perdeu a vida. O seu exemplo de luta e ativismo valeu-lhe o Nobel da Paz, tornando-se a pessoa mais nova da história a recebê-lo. Tinha apenas 17 anos. Hoje, com 24 anos, formou-se em filosofia, política e economia em Oxford.

À semelhança de Malala, também o secretário-geral da ONU, António Guterres, revelou preocupação com as mulheres e meninas do Afeganistão, depois de os talibãs terem ocupado, este domingo, a capital, Cabul, tomado o poder e preparem-se para decidir o destino do país.

“O secretário-geral está particularmente preocupado com o futuro das mulheres e das meninas, cujos direitos duramente adquiridos devem ser protegidos”, disse a ONU este domingo num comunicado, citado pela agência Lusa.













