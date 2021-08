Em entrevista a jornais europeus, Jens Stoltenberg, admitiu que houve erros na intervenção militar ocidental mas passou as culpas pelo colapso do país ante os talibãs para os líderes afegãos.

Afeganistão

Líder da NATO diz que objetivo era "defender EUA", não era proteger Afeganistão

Em entrevista a jornais europeus, Jens Stoltenberg, admitiu que houve erros na intervenção militar ocidental mas passou as culpas pelo colapso do país ante os talibãs para os líderes afegãos.

A cinco dias da retirada total dos países que ocuparam durante 20 anos o Afeganistão, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, admitiu que houve erros na missão mas passou as culpas pelo colapso do país ante os talibãs para os líderes afegãos.

Apesar das declarações de líderes mundiais que na época justificaram a invasão também com a ideia de "exportar a democracia ocidental", Jens Stoltenberg vem agora dizer que o objetivo da intervenção militar foi "evitar ataques contra os Estados Unidos e outros aliados" e não proteger o país da Ásia Central.

"O Afeganistão é uma tragédia para o povo afegão, o fim da missão foi uma decisão dura e difícil, mas isso não muda nada no compromisso dos aliados de se protegerem" afirmou Stoltenberg em entrevista a alguns jornais europeus, defendendo o uso do artigo 5 do tratado da NATO, que prevê a defesa mútua em caso de ataque a um dos seus membros. "Era para defender os Estados Unidos de ataques terroristas e foi isso que fizemos. Não era para proteger o Afeganistão".

A invasão do Afeganistão depois dos ataques de 11 de Setembro de 2001 nos Estados Unidos marcou a primeira vez que o artigo 5 foi invocado. Na ocasião, o Governo talibã foi acusado de dar proteção a Osama Bin Laden, líder da al-Qaeda, arquiteto dos ataques terroristas.

