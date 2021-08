O guarda terá sido morto durante uma troca de tiros entre as autoridades afegãs e atacantes não identificados.

Afeganistão

Guarda afegão morto em tiroteio no aeroporto de Cabul

Um guarda afegão foi morto hoje, no aeroporto de Cabul, num tiroteio que levou à intervenção das forças alemãs e norte-americana, anunciou o exército alemão.

"Houve uma troca de tiros entre guardas afegãos e atacantes não identificados na porta norte do aeroporto de Cabul. Um guarda afegão morreu e três ficaram feridos", indicou a mesma fonte, na rede social Twitter.

Na mesma mensagem, o exército alemão adiantou que soldados alemães e norte-americanos "também dispararam posteriormente".

Sete afegãos morrem esmagados na multidão que tenta entrar no aeroporto de Cabul São milhares de afegãos que se concentram nos acessos ao aeroporto para sair do país, devido ao regresso dos talibãs. Os EUA alertam para possível ataque terrorista no local pelo estado islâmico.

Os talibãs conquistaram Cabul, em 17 de agosto, culminando uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

A tomada da capital levou milhares de pessoas ao aeroporto de Cabul para tentar fugir do Afeganistão, no fim de uma presença militar estrangeira de 20 anos dos Estados Unidos e dos aliados na NATO, incluindo Portugal.

Face à brutalidade e interpretação radical do Islão que marcou o anterior regime, os talibãs têm assegurado aos afegãos que a “vida, propriedade e honra” vão ser respeitadas e que as mulheres poderão estudar e trabalhar.





