Fim da Pax Americana

Quanto mais Joe Biden tenta afastar a culpa da desastrosa gestão da crise afegã para ombros alheios, mais ficam a nu algumas lições que o mundo não deve esquecer. A primeira das quais: os Estados Unidos agem exclusivamente seguindo os próprios interesses. A segunda, como corolário: esses interesses são (cada vez mais) de curto prazo.

Trump apenas reciclou o gasto conceito da “América Primeiro”, não o inventou; nesse sentido, Joe Biden é apenas outra face da mesma moeda (e assim também o será o/a seu sucessor/a). Trump assinou de cruz um pacto com os taliban em que a vida dos afegãos, e a segurança futura do resto do mundo, foram um preço baixo a pagar pela popularidade de poupar em soldados e armamento. Biden, com todas as razões para decidir diferentemente, cumpriu com esse pacto faustiano e até o aumentou. O problema dos pactos faustianos é que o diabo cada vez se apressa mais a cobrar o que lhe é devido.

Ao aparecer na tv para fazer o seu grande discurso justificativo, Joe Biden chocou todos os seus (antigos) aliados. O desprezo dedicado ao exército regular afegão, construído pelos americanos ao longo de duas décadas, soou a traição; o esquecimento do esforço significativo feito pelos aliados da Nato na invasão e pacificação do país soou a arrogância e - pior ainda - a ingratidão. A afirmação de que os americanos nunca almejaram “construir um novo país” soou a mentira, porque o é; o próprio presidente em 2001, George W Bush, escreveu nas suas memórias que “o esforço americano no Afeganistão representa o protótipo de construção de um novo país, até porque temos a obrigação moral de deixar para trás algo melhor do que aquilo que existia”.

Mas as desculpas mais sumarentas, aquelas que verdadeiramente abriram os olhos em mais de uma chancelaria ou palácio europeus, vieram a seguir: que invadir e ocupar o Afeganistão durante 20 anos tinha como ideia única “proteger a pátria-mãe”, e que as numerosas intervenções americanas por todo o planeta “só servem para lutar contra ameaças do passado”, não são do interesse do Tio Sam, e como tal têm os seus dias contados.

Para todos nós que crescemos com as bases e porta-aviões americanos espalhados pelo mundo a servir de verdadeiros polícias do mapa geopolítico, sempre prontos a intervir para espalhar a sua visão e interesses… perdão, a democracia de matriz ocidental, pelo países com mais petróleo… perdão, nos recantos mais recônditos do planeta, tudo isto é novidade. Os Estados Unidos fecham-se sobre si mesmos e terminam a era da Pax Americana, deixando o mundo um lugar muito mais instável.

A longo prazo, talvez sejam boas notícias. A Europa tem agora o espaço para concretizar as suas velhas promessas de autodeterminação, encontrando finalmente uma voz coordenada e assertiva, aumentando o seu investimento em defesa e “diplomacia suave”. Ou seja, Macron - que sempre o defendeu - está certo e Angela Merkel - que, como sempre, bloqueou qualquer progresso neste domínio - estava errada. Uf!, Merkel também já é passado.

