EUA atacaram com drones um veículo carregado de explosivos em Cabul

Afeganistão

Redação O objetivo do ataque foi "remover uma ameaça iminente" do Estado Islâmico em Khorasan (IS-K) contra o aeroporto, disse o Pentágono

Os Estados Unidos conduziram um ataque "defensivo" com drones contra um veículo carregado de explosivos em Cabul no domingo para "remover uma ameaça iminente" do Estado Islâmico em Khorasan (IS-K) contra o aeroporto, disse o Pentágono. "As forças dos EUA realizaram hoje um ataque aéreo defensivo" por um drone, lançado de fora do Afeganistão, "contra um veículo em Cabul, eliminando uma ameaça iminente do EI-K contra o Aeroporto Internacional Hamid Karzai", disse Bill Urban, um porta-voz do comando central. "Estamos confiantes de que atingimos o alvo", acrescentou ele. "Estamos a verificar se há vítimas civis", disse ele, acrescentando que não tinha "nenhuma indicação, neste momento" de que houvesse alguma. "As fortes explosões secundárias do veículo mostraram a presença de uma quantidade significativa de explosivos", acrescentou ele. "Permanecemos vigilantes quanto a potenciais ameaças futuras".

Joe Biden alerta para ataque terrorista eminente em Cabul O ataque com drone dos EUA que matou dois alvos do Estado islâmico em retaliação pela morte de 13 membros do serviço dos EUA e até 170 civis na quinta-feira não será a última acção do género, avisou o presidente norte-americano.

Joe Biden disse no sábado que outro ataque era "altamente provável", após o ataque de quinta-feira no aeroporto de Cabul, reivindicado pela EI-K, que matou mais de 100 pessoas, incluindo 13 militares dos EUA. Como retaliação, os EUA realizaram um ataque com drone no Afeganistão, matando dois membros do grupo do Estado islâmico e ferindo um terceiro, e advertiram que não seria "o último". O presidente dos EUA e a sua esposa Jill Biden estavam na base militar de Dover, a leste de Washington, no domingo de manhã com as famílias daqueles militares quando se soube do último ataque aéreo. Prestarão a sua homenagem ao meio-dia

