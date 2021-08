“Isso criará desconfiança entre nós. Se houver intenção de continuar a ocupação, isso vai provocar uma reação”, diz porta-voz talibã.

Afeganistão

Estender prazo de evacuações é criar “linha vermelha” e provocar "reação", avisam talibãs

Lusa “Isso criará desconfiança entre nós. Se houver intenção de continuar a ocupação, isso vai provocar uma reação”, diz porta-voz talibã.

Um porta-voz dos talibãs afirmou hoje que estender além do final de agosto os esforços dos países aliados para retirar pessoas do Afeganistão representa uma “linha vermelha” e provocaria “uma reação”.

Shuail Shaheen falava à televisão britânica Sky News, na véspera de uma reunião do G7 (grupo dos sete países mais ricos) presidida pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, para analisar a crise afegã e a possibilidade de alargar o prazo para evacuações.

“Isto é algo que se pode designar de linha vermelha. O Presidente (dos Estados Unidos, Joe) Biden anunciou este acordo de que a 31 de agosto retiraria todas as suas forças militares. Assim, se o estendem, isso significa que estão a estender a ocupação quando não há necessidade”, disse o porta-voz dos talibãs.

“Isso criará desconfiança entre nós. Se houver intenção de continuar a ocupação, isso vai provocar uma reação”, acrescentou, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

Shaheen referiu que muita gente procura sair do Afeganistão por razões “económicas” e não por medo dos talibãs.

“Todos querem estabelecer-se em países ocidentais para ter uma vida próspera. Não se trata de medo”, disse o porta-voz, classificando de “notícias falsas” as informações de que os talibãs estão a procurar afegãos que ajudaram as forças estrangeiras.

O Reino Unido já retirou do Afeganistão 5.725 pessoas desde 13 de agosto, incluindo 3.100 afegãos, indicou hoje o Ministério da Defesa.

Boris Johnson deverá defender junto dos Estados Unidos uma extensão das operações de retirada em Cabul, durante a cimeira virtual do G7 dedicada ao Afeganistão na terça-feira, disse hoje o secretário de Estado das Forças Armadas britânico, James Heappey, à Sky News.

Heappey sublinhou, porém, que a decisão não cabe apenas a Washington e que os talibãs também têm uma palavra a dizer sobre o tema.

"Haverá uma conversa com os talibãs. Os talibãs terão a escolha entre procurar colaborar com a comunidade internacional e mostrar que desejam fazer parte do sistema internacional" ou "dizer que não há oportunidade de estender" a presença norte-americana, acrescentou.

Desde que os talibãs entraram em Cabul, há uma semana, milhares de pessoas reuniram-se perto do aeroporto internacional da capital para tentar sair do país antes de 31 de agosto, data fixada pelo governo dos Estados Unidos para a retirada final das suas forças no Afeganistão.

Diante do caos da retirada e sob pressão dos aliados, Joe Biden indicou considerar manter os soldados no país além desse prazo, referindo haver "discussões em andamento" sobre o assunto.

