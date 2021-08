Veja o vídeo de várias pessoas a subir para o trem de aterragem ou fuselagem de um avião da força aérea dos EUA no aeroporto de Cabul para fugir do país. Pelo menos duas sofreram uma queda mortal quando o aparelho levantava voo, esta manhã.

Desesperados, afegãos caem de avião ao tentar fugir agarrados a exterior da aeronave

Veja o vídeo de várias pessoas a subir para o trem de aterragem ou fuselagem de um avião da força aérea dos EUA no aeroporto de Cabul para fugir do país. Pelo menos duas sofreram uma queda mortal quando o aparelho levantava voo, esta manhã.

Milhares de pessoas invadiram esta segunda-feira de manhã o Aeroporto Internacional de Cabul tentando sair do Afeganistão, depois dos talibãs terem assumido o controlo da capital.

Pelo menos, sete pessoas morreram enquanto uma multidão tentava forçar a entrada nos aviões, relata a cadeia de televisão norte-americana CBS. Entre elas duas pessoas faleceram numa queda de um avião da Força Aérea dos EUA que descolava do aeroporto, informa a imprensa britânica. Outra imprensa fala em mais mortes desta forma.

Um vídeo da televisão Tolonews que circula nas redes sociais mostra exatamente a multidão a correr para o avião militar dos EUA e várias pessoas a subir para o trem de aterragem do aparelho ou fuselagem, segundo o The Sun, e a tentar segurar-se para fazer a viagem aérea, em desespero total.

Veja o vídeo:

Há outros vídeos onde se vê pontos escuros no céu, as pessoas a cair do avião que está a levantar voo, já a centenas de metros do chão, segundo os media e várias pessoas a olhar naquela direção.

Fronteiras terrestres controladas

Com fronteiras terrestres agora sob o controlo do grupo militante, o aeroporto é o último ponto de saída restante e há receios de que essa opção possa fechar-se em breve. A autoridade da aviação do Afeganistão pediu às pessoas que não se apressassem a chegar ao aeroporto. Isto mesmo quando países, incluindo os EUA, procuram evacuar os seus diplomatas e outros nacionais.

Veja as fotos da multidão no Aeroporto de Cabul:

O caos está instalado neste Aeroporto Internacional, Hamid Karzai, em Cabul, e as tropas norte-americanas no local mataram hoje dois afegãos armados no local, de acordo com fonte militar citada pela CBS. Os dois alvos armados encontravam-se no meio da multidão que violou o perímetro do aeroporto.

Os voos de evacuação foram interrompidos com a invasão do aeroporto com os afegãos a ficarem ainda mais desesperados.

Regresso após 20 anos

Após 20 anos, os talibãs regressaram ao poder no Afeganistão. O Presidente afegão, Ashraf Ghani, abandonou o país no domingo, quando os talibãs estavam às portas da capital, enquanto os líderes do movimento radical islâmico se apoderavam do palácio presidencial.

A entrada das forças talibãs em Cabul pôs fim a uma campanha militar de duas décadas liderada pelos Estados Unidos e apoiada pelos seus aliados, incluindo Portugal.

As forças de segurança afegãs, treinadas pelos militares estrangeiros, colapsaram antes da entrada dos talibãs na cidade de Cabul.

