Conselho de Segurança da ONU reúne-se esta tarde

Este domingo, a Rússia, que é um dos cinco membros permanentes do Conselho, a par dos Estados Unidos, Reino Unido, França e China, tinha pedido uma reunião urgente do organismo para discutir situação no Afeganistão.

O Conselho de Segurança da ONU reúne-se esta tarde para debater a situação no Afeganistão.

Na reunião, com início às 10h de Nova Iorque (16h no Luxemburgo), o secretário-geral das Nações Unidos, António Guterres, apresentará um relatório sobre os atuais acontecimentos que estão a ocorrer no país, com a tomada do poder pelos talibãs, que ontem ocuparam a capital do país, Cabul.

Este domingo, a Rússia, que é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a par dos Estados Unidos, Reino Unido, França e China, tinha pedido uma reunião urgente do organismo, numa altura em que os extremistas islâmicos já cercavam a capital.

O líder da ONU afirma que as Nações Unidas estão “determinadas a contribuir para uma solução pacífica do conflito”.



Um porta-voz do movimento islâmico radical, que governou no Afeganistão entre 1996 e 2001, disse este domingo à televisão pública britânica BBC que os talibãs pretendem assumir o poder no Afeganistão “nos próximos dias”, através de uma “transição pacífica”, 20 anos após terem sido derrubados por uma coligação liderada pelos Estados Unidos, pela sua recusa em entregar o líder da Al-Qaida, Usama bin Laden, após os atentados de 11 de Setembro de 2001.



No entanto, os anos de vigência do governo talibã no Afeganistão foi marcado por graves violações dos direitos humanos, sobretudo contra mulheres e raparigas, e milhares de refugiados. Com o seu regresso ao poder muitos temem ainda represálias pelas funções e profissões que ocuparam, nas últimas décadas, no país.





