Afeganistão

Atentado em Cabul. Pelo menos 60 afegãos e 12 soldados norte-americanos mortos

O número de mortes como resultado da explosão ocorrida esta tarde junto ao aeroporto de Cabul, no Afeganistão, não pára de aumentar. Segundo o Wall Street Journal, entre as vítimas, há 60 afegãos mortos. A Associated Press diz são 12 os soldados norte-americanos que terão perdido a vida neste atentado.

O embaixador dos EUA em Cabul disse aos seus funcionários que quatro fuzileiros norte-americanos morreram e três ficaram feridos numa das explosões, noticiou o Washington Post.



De acordo com várias testemunhas, foram duas as explosões junto ao aeroporto e várias fontes atribuem a responsabilidade ao Estado Islâmico. Segundo a BBC, que cita fontes norte-americanas, a explosão foi provocada por um bombista suicida.

A primeira das explosões teve lugar às 18:24 em Cabul (14:54 em Lisboa), perto de um dos portões do aeroporto de Cabul, segundo a rede noticiosa afegã Ariana News. A segunda explosão ocorreu junto ao hotel Baron, próximo do portão do aeroporto alvo do primeiro ataque.

Os meios de comunicação locais divulgaram imagens mostrando vários corpos no local do ataque, bem como pessoas feridas a serem levadas para hospitais. Os ‘media’ afegãos disseram que pelo menos a primeira explosão foi de grande potência.

Este foi o primeiro ataque a ter lugar na capital afegã desde que os talibãs assumiram o controlo do país a 15 de agosto.

O ataque ocorreu quando milhares de afegãos se encontravam fora do aeroporto de Cabul numa tentativa de fugir do país em voos de resgate organizados pelas forças internacionais.

Os Estados Unidos e vários dos seus aliados tinham alertado desde quarta-feira à noite para a possibilidade de um ataque na zona do aeroporto.

