Afeganistão. UE “muito preocupada” com explosão em Cabul

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse hoje estar “muito preocupado” com as notícias relativas a uma explosão junto ao aeroporto de Cabul, no Afeganistão, garantindo que a União Europeia (UE) irá acompanhar a situação de perto.

Lusa O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse hoje estar “muito preocupado” com as notícias relativas a uma explosão junto ao aeroporto de Cabul, no Afeganistão, garantindo que a União Europeia (UE) irá acompanhar a situação de perto.

“Estou muito preocupado com as notícias da explosão de Cabul e acompanho a situação de perto”, escreveu Charles Michel na sua conta oficial da rede social Twitter.



“Os meus pensamentos vão para as vítimas e as suas famílias”, acrescentou.

Dias depois de ter solicitado aos Estados Unidos que garantam a segurança do aeroporto internacional de Cabul tanto tempo quanto for necessário para completar a complexa operação de evacuação de cidadãos estrangeiros e afegãos que desejam sair do Afeganistão, Charles Michel vincou hoje que “garantir a passagem segura para o aeroporto continua a ser vital”.

“Precisamos de assegurar que a instabilidade atual não possa dar origem a um ressurgimento do terrorismo”, adiantou o responsável belga.

A explosão junto do aeroporto de Cabul matou e feriu vários afegãos, segundo testemunhas que se encontravam junto de um dos principais portões onde se aglomeram milhares de pessoas.

Autoridades norte-americanas citadas por vários meios de comunicação social dos Estados Unidos indicam que se tratou de um atentado suicida e diversas testemunhas falam em vítimas mortais e diversos feridos entre a população afegã, não sendo ainda possível confirmar se soldados norte-americanos também foram atingidos.

O ataque ocorreu junto a um dos portões do aeroporto de Cabul, onde se aglomeram milhares de afegãos, que procuram fugir do seu país antes do final da ponte aérea para a evacuação do Afeganistão.





