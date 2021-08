Afeganistão. Líder da resistência anti-talibã aponta dedo aos Estados Unidos

Quem são os afegãos que resistem aos talibãs no vale de Panjshir

Os talibã tomaram o controlo de três distritos no norte do Afeganistão e aproximaram-se do vale de Panjshir, uma região situada a cerca de 150 quilómetros de Cabul e que é hoje considerada o bastião da resistência aos homens que tomaram o poder em quase todo o país.