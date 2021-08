O país deu por terminada esta quinta-feira a missão de evacuações urgentes de cidadãos belgas e refugiados e civis afegãos com ligação às autoridades belgas e desconhece o paradeiro de 114 pessoas.

Afeganistão. Bélgica perde o rasto a mais de 100 "contactos"

O país deu por terminada esta quinta-feira a missão de evacuações urgentes de cidadãos belgas e refugiados e civis afegãos com ligação às autoridades belgas e desconhece o paradeiro de 114 pessoas.

A Bélgica fez 120 voos desde 14 de agosto para retirar cidadãos belgas, funcionários afegãos e cidadãos com ligações a outros países europeus, como o Luxemburgo. No entanto, noticia a edição francesa desta sexta-feira do Luxemburger Wort, há ainda 114 contactos que as autoridades belgas não conseguem localizar.

Oficialmente, a Bélgica acolheu quinze famílias de afegãos que trabalharam para o exército belga durante os seus 19 anos de presença no Afeganistão, o que representa 79 pessoas, de acordo com o Ministro da Defesa, Ludivine Dedonder. Desde a recente ocupação talibã foram retiradas, no âmbito da operação Red Kite, 1.400 pessoas (incluindo 300 crianças).

No entanto, a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Sophie Wilmès, estima que existem 114 "contactos" que podem, ou não, ter conseguido deixar o país. Alguns deles podem já estar na Bélgica e eventualmente ainda não se terem declarado, outros "podem ter sido evacuados por voos de países parceiros". "Temos de ser prudentes com os números, caso não tenham sido efetuados todos os controlos", afirmou.

No entanto, 30 pessoas que estavam a bordo do último autocarro da caravana que se dirigia para o aeroporto de Cabul, na quarta-feira de manhã, e que foi impedido de entrar no recinto da estrutura, estão dadas como desaparecidas.

A Bélgica é um dos países que já anunciou o fim das operações de evacuação no Afeganistão. Nos últimos momentos, antes dos ataques suicidas desta quinta-feira, o país retirou 220 pessoas (incluindo 29 holandeses e quatro austríacos). Chegaram ao aeroporto militar de Melsbroek (nordeste de Bruxelas) por volta das 9h de ontem.



Apesar disso, Sophie Wilmès garantiu que o país não vai deixar de dar apoio às pessoas que ainda estão no Afeganistão e querem deixar o país e o primeiro-ministro Alexander De Croo acrescentou que há equipas belgas em Islamabad, no Paquistão, que continuam a fazer tentar apoiar todos os que precisam de ajuda.

Ainda no que respeita às evacuações dos países vizinhos do Luxemburgo, depois dos atentados, a Alemanha anunciou que retirou em segurança todos os militares que tinha no Afeganistão.

As tropas estão "todas a salvo de Cabul", anunciou a Ministra da Defesa alemã Annegret Kramp-Karrenbauer esta sexta-feira, no Twitter. As forças armadas alemãs utilizaram Tashkent, Uzbequistão, como posto de reabastecimento para evacuações do Afeganistão.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão acrescentou, num outro tweet, que o país evacuou 5.347 pessoas do Afeganistão no decurso da sua missão, sendo que mais de 4.000 foram cidadãos afegãos.

