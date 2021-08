Nicole Gee, 23 anos, foi um dos 13 soldados americanos mortos no ataque da última quinta-feira em Cabul.

Afeganistão

"Adoro o meu trabalho", disse cinco dias antes de morrer numa explosão em Cabul

Redação Nicole Gee, 23 anos, foi um dos 13 soldados americanos mortos no ataque da última quinta-feira em Cabul.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

A sargento Nicole Gee da Marinha foi enviada para o Afeganistão este Verão. Com 23 anos, originária da Califórnia, foi responsável por ajudar mulheres e crianças a fugir do país.

No dia 21 de Agosto, publicou uma foto na Instagram com um bebé ao colo em Cabul: "Adoro o meu trabalho", escreveu Nicole na legenda. Dois dias depois, a americana afixou uma fotografia mostrando a sua escolta de refugiados num avião do exército.

Aumenta para 170 número de mortos no atentado do aeroporto de Cabul Até agora, o número total ascende a 170 mortos, entre os quais soldados norte-americanos.

Na quinta-feira, Nicole Gee perdeu a vida quando um bombista suicida se explodiu no aeroporto de Cabul, matando pelo menos 170 pessoas. Ela foi um dos 13 soldados norte-americanos - incluindo três mulheres - que morreram no ataque.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.