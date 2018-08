Michael Cohen admite ter pago a diversas mulheres para que ficassem em silêncio sobre os seus relacionamentos com Donald Trump, defendendo a imagem do então candidato às presidenciais nos EUA. Entretanto, Paul Manafort, ex-responsável da campanha de Trump, foi considerado culpado de oito delitos de fraude fiscal.

Mundo 2 min.

Advogado de Trump diz-se culpado de financiamento ilícito da campanha

Michael Cohen admite ter pago a diversas mulheres para que ficassem em silêncio sobre os seus relacionamentos com Donald Trump, defendendo a imagem do então candidato às presidenciais nos EUA. Entretanto, Paul Manafort, ex-responsável da campanha de Trump, foi considerado culpado de oito delitos de fraude fiscal.

O ex-advogado de Donald Trump, Michael Cohen, declarou-se culpado de financiamento ilícito da campanha do atual presidente norte-americano. Na admissão de culpa, Cohen confirmou ter pago, pouco antes das eleições presidenciais de 2016, à atriz de cinema pornográfico Stormy Daniels, mas também a Karen McDougal, ex-modelo da revista Playboy, para que não fizessem revelações sobre os seus relacionamentos com o então candidato. Michael Cohen acrescentou ainda que tudo isto foi feito "segundo orientações" do próprio Trump.

Conforme reconheceu, perante o tribunal de Manhattan, que se tratou de defender a imagem do candidato e, deste modo, influenciar o desfecho das eleições, implicando o presidente num delito de caráter federal. Tanto Daniels como McDougal revelaram ter mantido relações sexuais com Trump em 2006 e 2007 em troca de 130 mil e 150 mil dólares, respetivamente, pelo silêncio sobre o assunto. Nos dois casos, os pagamentos foram realizados meses antes das presidenciais de 8 de novembro de 2016.

Cohen está ainda acusado de vários delitos fiscais e financeiros, relativos ao período entre 2012 e 2016. Caso fosse considerado culpado nas oito acusações, a pena total poderia chegar aos 65 anos de cadeia, mas a sua confissão garante-lhe uma redução para cinco anos e três meses de prisão. O advogado está em liberdade depois de ter pago uma caução no valor de meio milhão de dólares e a sentença será proferida no próximo dia 12 de dezembro.



Manafort culpado

Por outro lado, Paul Manafort, ex-chefe de campanha de Trump, detido desde o passado dia 15 de junho por tentar influenciar testemunhas (estava em prisão domiciliária desde outubro), foi considerado culpado de oito das 18 acusações de fraude no julgamento em Alexandria, no estado da Virgínia, num contexto do processo acerca da questão russa que tem sido conduzido pelo procurador especial, Robert Mueller.



Foram necessários quatro dias de deliberações até se chegar à decisão de considerar que Manafort, de 69 anos, cuja declaração fora de inocente, era responsável por cinco delitos de fraude fiscal, dois de fraude bancária e um de ocultação de contas bancárias no estrangeiro.

"Lamento imenso por Paul Manafort. Não se trata de algo que me implique, mas continuo a pensar que se trata de algo muito triste e nada tem a ver com planos de conspiração relativos aos russos", disse Trump, citado pela imprensa norte-americana.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.