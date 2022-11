A polícia foi chamada para uma rixa envolvendo cerca de 15 jovens com várias facas e outras armas.

França

Adolescente de 16 anos morre esfaqueado numa luta de gangues em Paris

AFP A polícia foi chamada para uma rixa envolvendo cerca de 15 jovens com várias facas e outras armas.

Um adolescente de 16 anos morreu na sexta-feira à noite em consequência dos ferimentos após uma luta de facas em Paris, França, anunciou o Ministério Público e fontes policiais próximas do caso.

O incidente ocorreu por volta das 21h20 no 17.º arrondissement, no noroeste da capital, acrescentou o Ministério Público, confirmando uma notícia do site Actu17.

A polícia foi chamada "a uma rixa envolvendo cerca de 15 jovens com várias facas e outras armas", de acordo com uma fonte policial.

A hipótese de uma "rivalidade entre bandos" é a mais provável, de acordo com a mesma fonte policial e outra fonte próxima do caso.

Atingida no abdómen, a vítima, "bem conhecida" pela polícia, morreu apesar da intervenção dos serviços de emergência, de acordo com estas duas fontes.

Não houve "nenhuma detenção" até ao momento, revelou a fonte próxima do caso.

Foi aberta uma investigação por homicídio voluntário num gangue organizado, que foi confiada à brigada criminal da polícia judiciária parisiense, informou o Ministério Público.

O diretor de polícia Laurent Nuñez disse numa conferência de imprensa que a força policial seria reforçada no 17.º arrondissement para "evitar uma luta de retaliação" nos próximos dias.

Reconheceu que "muito melhor e muito mais" precisava de ser feito na luta contra os fenómenos de gangues, mas considerou no entanto que os resultados do plano interministerial lançado em junho de 2021 eram "positivos", com uma queda de 13% nos confrontos em 2022 a nível nacional, de cerca de 300 para 265.

A direção da polícia, através de uma unidade dedicada, monitoriza 45 gangues na área de Paris, incluindo 17 em Paris.

"Um adolescente de 16 anos do distrito foi fatalmente apunhalado por um bando. Os nossos corações estão partidos", comentou o presidente da Câmara do 17.º arrondissement de Paris, Geoffroy Boulard.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.