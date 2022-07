O ataque aconteceu na noite de segunda-feira e fez um morto e quatro feridos ligeiros.

Adolescente de 16 anos detido após tiroteio em café de Paris

O indivíduo suspeito de ter disparado sobre um terraço de um café em Paris na segunda-feira à noite, fazendo um morto e quatro feridos ligeiros, é um adolescente de 16 anos de idade e foi colocado sob custódia, disseram esta terça-feira fontes próximas do caso, que privilegiam a tese do ajuste de contas.

A câmara municipal do 11.ºarrondissement de Paris, um bairro marcado pelos atentados de janeiro e novembro de 2015, criou uma unidade de emergência médica e psicológica para testemunhas do tiroteio, do qual ainda se procura um segundo suspeito.

Foi aberta uma investigação sobre "homicídio organizado, tentativa de homicídio em bando organizado, associação criminosa com vista à prática de um crime e aquisição e posse de uma arma de categoria A", revelou o Ministério Público de Paris na terça-feira. As investigações foram confiadas à brigada criminal e ao 2.º distrito da polícia judiciária, acrescentou a mesma fonte.

Atacantes dispararam e fugiram

Os eventos tiveram lugar por volta das 21h30 na rue Popincourt, no 11.º arrondissement da capital francesa.

"Dois indivíduos saíram de um veículo e dispararam contra duas pessoas sentadas no terraço de um bar", disse a prefeitura à AFP na noite de segunda-feira.

Segundo o presidente da câmara do 11.º arrondissement, François Vauglin, o tiroteio teve lugar num "bar de shisha". "Os clientes do bar dominaram um dos dois agressores", acrescentou o autarca num tweet.

"Vimos chegar um carro, eles saíram com uma arma — eu diria uma metralhadora ou uma Kalashnikov — , dispararam e fugiram", contou à AFP Antoine, proprietário de um restaurante nas proximidades.

"Disparos muito rápidos"

Martin e Lucas estavam a beber um copo no terraço quando viram passar um carro "antracito". "Ouvimos tiros e depois vimos um tipo a entrar no carro (...) que saiu à pressa. E depois ouvimos gritos", relataram à AFP.

"Ouvimos uma dezena de disparos muito, muito rápidos, que duraram realmente 4-5 segundos", acrescentou Martin.

Os feridos não pareceram ter sido atingidos por balas, de acordo com as informações iniciais recolhidas pela polícia.

