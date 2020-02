A polícia conseguiu intercetar o carro sem que houvesse nenhum ferido.

Adolescente de 12 anos ao volante provoca acidente em Estrasburgo

A polícia francesa apanhou um adolescente de 12 anos ao volante de um Mercedes que pertencia ao pai do jovem. No banco do passageiro ia um amigo de apenas 14 anos. O rapaz acabou por causar um acidente em Estrasburgo revela a imprensa internacional.

O motorista do outro carro, que foi atingido pelo veículo guiado pelo jovem, saiu em perseguição do carro onde se encontravam os adolescentes. A polícia também perseguiu o veículo em fuga, que acabou por ultrapassar dois semáforos vermelhos.

A polícia conseguiu intercetar o carro sem que houvesse nenhum ferido.

O jovem vai, agora, ser ouvido numa audição no tribunal da infância e da juventude. O adolescente é acusado de diversos crimes: crime de fuga , ultrapassagem de semáforos vermelhos, desobediência e conduzir sem carta de condução. O pai do condutor afirmou, em declarações a France 3 Lorraine estar "indignado" e "desapontado" com os acontecimentos.