O suspeito é um indivíduo eritreu de 27 anos, que também sofreu ferimentos.

Investigação

Adolescente alemã morre após ser esfaqueada a caminho da escola

AFP O suspeito é um indivíduo eritreu de 27 anos, que também sofreu ferimentos.

Um requerente de asilo eritreu de 27 anos, suspeito de ter esfaqueado até à morte uma estudante de 14 anos a caminho da escola na Alemanha, será presente a tribunal esta terça-feira, disse o Ministério Público.

A adolescente alemã, de origem turca, foi levada para o hospital pouco depois do ataque de segunda-feira e morreu devido aos ferimentos.

Foi aberta uma investigação sobre as circunstâncias do ataque, que teve lugar em Illerkirchberg, uma pequena cidade no sul da Alemanha.

O embaixador turco na Alemanha, o ministro do Interior de Estado de Baden-Württemberg e o presidente da câmara de Illerkirchberg prestaram a sua homenagem à vítima às 13h, no local do ataque.

O requerente de asilo é suspeito de ter atacado a vítima e outra rapariga de 13 anos na segunda-feira de manhã enquanto iam a caminho da escola. A outra adolescente ficou gravemente ferida, mas não está em perigo de vida.

Juiz pode decretar prisão preventiva ou internamento

O suspeito, que também foi ferido, encontra-se atualmente no hospital, tendo sido submetido a uma cirurgia.

Ainda não se sabe se ele próprio se feriu ou se foi agredido por outra pessoa, disse o porta-voz do MP à AFP. "Ele não consegue andar mas pode ser interrogado. Para já, não quis falar", disse.

O juiz deverá decidir, esta terça-feira, se vai decretar prisão preventiva ou o internamento num hospital psiquiátrico.

A polícia alemã sublinhou, em comunicado, que "acontecimentos como este provocam medos e emoções" e apelou ao público para evitar a suspeita generalizada de todos os estrangeiros ou requerentes de asilo.

"Lamento a morte desta adolescente e espero sinceramente que a que ficou ferida recupere", disse a ministra do Interior, Nancy Faeser, numa mensagem publicada no Twitter na segunda-feira.

"A polícia está a investigar o contexto" do ataque, acrescentou.

