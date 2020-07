Qamar Gul vingou-se do desfecho trágico disparando contra os combatentes talibãs.

Adolescente afegã pega em kalashnikov e mata talibãs que lhe assassinaram os pais

O desespero de uma adolescente transformou-se em vingança contra combatentes que tinham acabado de lhe assassinar o pai e a mãe. Os talibãs invadiram a casa desta família na províncio de Ghor à procura do pai, chefe da aldeia e apoiante do governo, e arrastaram-no para a rua.

Quando a mãe reagiu ao sequestro, os combatentes mataram o casal fora de casa, afirmou o chefe da polícia local, Habiburahman Malekzada, segundo o Daily Mail. Foi então que Gul saiu de casa com uma kalashnikov e abriu fogo contra os talibãs matando os que tinham acabado de assassinar os seus pais e ferindo vários outros.

A adolescente que tem entre 14 e 16 anos de idade, de acordo com diferentes funcionários, teve ainda de resistir com alguns aldeões e milicianos pró-governamentais a reforços talibãs que acabaram expulsos.

As forças de segurança afegãs levaram, entretanto, Gul e o seu irmão mais novo para um lugar seguro, afirmou Mohamed Aref Aber, porta-voz do governador da província. Desde o incidente, as redes sociais têm sido inundadas com elogios ao ato "heróico" de Gul.

Uma fotografia de Gul, usando um lenço na cabeça e segurando uma metralhadora no colo, tornou-se viral nos últimos dias.

