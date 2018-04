Elementos ligados ao Governo, oligarcas e empresas estão na lista por alegada interferência no processo eleitoral norte-americano.

Administração Trump atinge 24 russos com sanções

Elementos ligados ao Governo, oligarcas e empresas estão na lista por alegada interferência no processo eleitoral norte-americano.

"Atividade maligna" foi o argumento usado pela Administração Trump para atingir 24 russos, entre os quais elementos ligados ao Governo e oligarcas, bem como várias empresas, por alegada interferência no processo das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

De acordo com o diário The Guardian e a imprensa norte-americana, trata-se de uma ação da Administração norte-americana no sentido de "avisar Putin sobre as consequências" de quaisquer intervenções indevidas no universo político dos Estados Unidos.



O diário britânico salienta que vários responsáveis fizeram questão de referir que, "desde o ano passado, houve já 189 cidadãos ou entidades da Rússia visadas por sanções" da Administração Trump. Ao mesmo tempo, vários observadores internacionais destacam que se trata de um esforço do próprio Donald Trump para se demarcar das acusações de ausência de críticas ou medidas contra Vladimir Putin.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.