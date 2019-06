Foram publicadas novas mensagens privadas trocadas entre os procuradores do caso Lava Jato que mostram, de acordo com o Folha de S. Paulo, que a acusação não confiava na versão da testemunha que incriminou ex-presidente brasileiro. O construtor Léo Pinheiro acabou por mudar o depoimento que acabou por ser essencial para condenar Lula da Silva.

Acusação desconfiou da principal testemunha contra Lula

Foram publicadas novas mensagens privadas trocadas entre os procuradores do caso Lava Jato que mostram, de acordo com o Folha de S. Paulo, que a acusação não confiava na versão da testemunha que incriminou ex-presidente brasileiro. O construtor Léo Pinheiro acabou por mudar o depoimento que acabou por ser essencial para condenar Lula da Silva.

O Folha de S. Paulo publicou mensagens privadas trocadas entre procuradores do caso Lava Jato e obtidas pelo Intercept Brasil. As novas informações agora divulgadas revelam que a acusação desconfiava da versão da principal testemunha contra Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá.

O construtor Léo Pinheiro, dono da OAS, mudou várias vezes de versão durante meses e, finalmente, incriminou o ex-presidente do Brasil afirmando que o teria ajudado a destruir provas. Na última versão, a que agradou aos procuradores, afirmou que o apartamento no litoral de São Paulo era um presente em troca de favores do governo. Lula da Silva acabou condenado pelo então juiz Sergio Moro, agora ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, que considerou válido o testemunho apresentado.

Lula cumpre agora uma pena de 8 anos e 10 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em entrevista ao El País, Lula afirmou que Pinheiro disse ao seu advogado que mudou o depoimento por orientação do seu advogado de defesa.

Inicialmente, a delação de Pinheiro, que já estava condenado a 16 anos de prisão, foi rejeitada. O depoimento não servia para condenar Lula, já que afirmava que as reformas e bens colocados no imóvel tinham o objetivo de agradar o ex-presidente, e que não tinham como qualquer contrapartida benesses do governo.

"Não sei se os anexos evoluíram. Se estiverem uma porcaria ainda, aí tudo bem. Mas se os anexos estiverem bons, acho que não é o caso. Salvo engano, ainda, trazem PSDB como nenhum que fechamos trouxe. Até fecharmos algo bom do PSDB, não dá pra descartar”, manifestou na época o coordenador da equipa de procuradores Deltan Dallagnol. "Essa manobra deles pode nos custar muito caro. O STF vai se fechar e vão acabar com nossos acordos. Não acho que o risco valha a pena. Temos que sinalizar claramente que não vamos ser usados”, respondeu a procuradora Anna Carolina Resende Maia Garcia e acrescentou: "Os anexos da OAS não valem isso. Na minha visão, são muito ruins, o advogado [da empresa] é mal caráter e Léo Pinheiro é o empreiteiro com mais prova contra si."

Uma semana depois, a revista Veja publicava trechos de sete anexos da última delação de Pinheiro em que revelava a existência de uma conta secreta para realizar pagamentos a Lula. Em 26 de agosto de 2016, a procuradora Anna Carolina, então, pergunta ao grupo: "Tinha isso de conta clandestina de Lula?". O procurador Sérgio Bruno insinua que não: "Sobre o Lula eles não queriam trazer nem o apartamento do Guarujá. Diziam q não tinha crime. Nunca falaram de conta."

A versão que incriminou Lula foi apresentada apenas em abril de 2017, mais de um ano depois do início das negociações. Foi quando Pinheiro afirmou, numa audiência com Moro em Curitiba, que havia a referida conta de pagamentos para o PT, donde, segundo ele, saíra o dinheiro para a reforma do triplex. Foi também em 24 de abril de 2017 que afirmou que Lula o havia orientado a destruir provas da sua relação com o partido após o início da Lava Jato.

Em 13 de julho de 2017, o coordenador da equipa de acusação, Deltan Dallagnol, mostrou preocupação em relação ao timing do acordo. "Caros, acordo do OAS, é um ponto pensar no timing do acordo com o Léo Pinheiro. Não pode parecer um prêmio pela condenação do Lula".

