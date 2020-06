Acusação agravada a responsável pela morte de George Floyd e mais três polícias acusados

O ex-Presidente dos Estados Unidos Barack Obama disse, esta quarta-feira, estar otimista de que existe oportunidade e uma nova mentalidade para combater o racismo, e pediu reformas da polícia a nível local.

Thomas Lane, J. Alexander Kueng e Tou Thao, os três polícias de Minneapolis, Estados Unidos da América presentes na morte de George Floyd, que foi asfixiado pelo agente Derek Chauvin durante oito minutos e 46 segundos, foram acusados, esta quarta-feira, de terem participado na sua morte. Também uma acusação mais severa contra Chauvin foi feita sendo agora acusado de homicídio em segundo grau.

O anúncio das acusações foi feito por Keith Ellison, procurador-geral do Minnesota, que foi designado pelo governador para tratar do caso. Segundo o New York Times, Ellison pediu paciência durante o que disse ser "uma investigação morosa" e advertiu que a história revelava sérios desafios nos processos judiciais contra os agentes da polícia.

Os três polícias acusados de serem cúmplices na morte de George Floyd

"Estamos aqui hoje porque George Floyd não está presente. Ele deveria estar aqui", disse Ellison, um antigo congressista democrata e advogado dos direitos civis, que acrescentou: "Tentar este caso não será uma coisa fácil. Ganhar uma condenação vai ser difícil". "Não tenho qualquer alegria nisto", disse. "Mas eu sinto um tremendo sentido de dever e responsabilidade", cita o mesmo jornal.

O governador Tim Walz do Minnesota, democrata, disse que considerava as acusações como "um passo significativo no sentido da justiça para George Floyd". Segundo o New York Times Walz acrescentou: "Temos também de reconhecer que a angústia de conduzir os protestos em todo o mundo é sobre mais do que um incidente trágico".



Nas novas acusações, Chauvin, o polícia que asfixiou George Floyd, de 46 anos, com o joelho durante oito minutos e 46 segundos, foi acusado de homicídio em segundo grau, uma acusação que é mais grave e que pode acarretar uma pena de prisão mais longa do que a acusação de homicídio em terceiro grau que enfrentou inicialmente.

"Não consigo respirar". A história de um homem que morreu asfixiado pelo joelho de um polícia Durante sete minutos um polícia branco asfixiou George Floyd, um afro-americano que estava algemado e deitado no chão. Revolta popular levou centenas às ruas num grito contra o racismo. Atenção: Imagens podem chocar os mais sensíveis.

No Minnesota, o homicídio em segundo grau exige que os procuradores provem que Chauvin tencionava matar o Sr. Floyd, ou que o fez enquanto cometia outro crime. Segundo um processo judicial que o mesmo jornal teve acesso, há indicações que os promotores de justiça tencionam adoptar esta última abordagem.

O homicídio em terceiro grau não exige a intenção de matar, de acordo com o estatuto do Minnesota, mas apenas que o autor do crime tenha causado a morte de alguém num acto perigoso "sem consideração pela vida humana".

Nos termos da lei deste estado norte-americano, o homicídio em segundo grau é acompanhado de uma pena máxima de 40 anos de prisão, e os cúmplices podem ser elegíveis para as mesmas penas que o arguido principal.

Os três outros agentes presentes, Thomas Lane, J. Alexander Kueng e Tou Thao, foram acusados de cumplicidade e auxílio no homicídio em segundo grau. Chauvin foi também acusado de homicídio involuntário em segundo grau e os outros três oficiais foram também acusados de cumplicidade no homicídio involuntário em segundo grau.

Luxemburgo vai juntar-se aos protestos para exigir justiça a George Floyd A organização do protesto esta a cargo da associação Lëtz Rise Up, que comunica que apela aos cidadãos para que mostrem "solidariedade para com as pessoas que lutam contra a violência policial".

O New York Times adiantou que os advogados dos quatro oficiais recusaram-se a comentar ou não responderam às questões apresentadas. As comparências em tribunal foram marcadas para esta quinta-feira, para alguns deles, não sendo especificado quais.



Chauvin, que se encontra detido desde a semana passada, estava agendado para comparecer em tribunal na segunda-feira, de acordo com os registos prisionais. Novos documentos do tribunal, divulgados na quarta-feira, lançam luz sobre o que aconteceu antes da morte do Sr. Floyd, a 25 de Maio.

O agente que asfixiou George Floyd durante oito minutos e 46 segundos tinha registado pelo menos 17 queixas por má conduta ao longo de quase duas décadas com o Departamento de Polícia de Minneapolis.

O colega, agente Thao, de 34 anos, já tinha o registo de seis queixas por má conduta na sua carreira junto do mesmo departamento. Foi também objeto de um processo que alegava que ele e outro agente tinham esmurrado, pontapeado e ajoelhado um homem afro-americano, deixando o homem com os dentes partidos e hematomas. Um advogado envolvido no caso disse que a cidade resolveu o caso concordando pagar 25.000 dólares.

Os outros trêsagentes - Thomas Lane, Tou Thao e J. Alexander Kueng - não foram inicialmente acusados, mas foram agora acusados de homicídio em segundo grau e de cumplicidade no homicídio em segundo grau.

Nem o Lane, 37 anos, nem Kueng, 26, tinham registo de queixas anteriores por má conduta, de acordo com o Departamento de Polícia.

Autópsia independente contraria versão oficial e diz que Floyd morreu de asfixia Afinal, George Floyd pode ter morrido no momento em que foi sufocado pelo polícia que aguarda o primeiro interrogatório judicial numa prisão de alta segurança.

Derek Chauvin foi despedido a 26 de maio, um dia depois do incidente, mas não foi logo acusado de homicídio. Na verdade, o homicídio ocorreu no dia 25 de maio, uma segunda-feira, tendo sido detido apenas na sexta-feira dia 29 de maio. As primeiras acusações que lhe foram apresentadas eram de homicídio em terceiro grau e homicídio involuntário em segundo grau, enquanto os três restantes policiais tinham sido demitidos também no mesmo dia, mas sem pendência de acusações.



George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu a 25 de maio, em Minneapolis, depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de nove minutos numa operação de detenção, apesar de Floyd implorar por ajuda dizendo que não conseguia respirar.



Desde a divulgação das imagens nas redes sociais, têm-se sucedido os protestos contra a violência policial e o racismo em dezenas de cidades norte-americanas, algumas das quais foram palco de atos de pilhagem.

Esta foi a nona noite consecutiva de manifestações, reunindo milhares de pessoas na quarta-feira, incluindo nas ruas de West Hollywood, Califórnia, e fora do Capitólio do Estado do Colorado. A imprensa local diz que há apelos cada vez mais intensos para mudanças no policiamento americano e que os manifestantes não deram sinais de cancelar o seu ativismo. Na cidade de Nova Iorque, uma grande multidão reuniu-se perto da residência oficial do presidente da câmara.

Manifestantes levam Trump a fugir para o bunker da Casa Branca Pelo menos 4.100 pessoas foram detidas nos protestos nos Estados Unidos que se seguiram à morte do afro-americano George Floyd .

Segundo o New York Times, muitos dos manifestantes afirmaram que as novas acusações não iriam pôr termo às manifestações, uma vez que procuram mudanças sistémicas mais amplas no sistema judicial do país.

Pelo menos 9.000 mil pessoas foram detidas e o recolher obrigatório foi imposto em várias cidades, incluindo Washington e Nova Iorque.

Barack Obama pronuncia-se em relação aos protestos

O ex-Presidente dos Estados Unidos Barack Obama disse, esta quarta-feira, estar otimista de que existe oportunidade e uma nova mentalidade para combater o racismo, e pediu reformas da polícia a nível local.

Numa mensagem vídeo a partir da Fundação Obama, transmitida pelas televisões norte-americanas esta quarta-feira, o ex-Presidente democrata (de 2009 a 2017) disse que são mais de 18 mil jurisdições locais que devem implementar reformas no policiamento.

“Grande parte das reformas que precisamos hoje - para prevenir o tipo de violência e injustiças que vimos – [devem] acontecer a nível local”, disse Barack Obama, citado pela agência Lusa. Obama relembrou o relatório que apresentou em 2015, no seu segundo mandato, depois da morte do jovem Michael Brown, às mãos da polícia.

Congressista vai propor lei para reformar polícia com o nome de George Floyd Sheila Jackson Lee diz que faz falta "uma nova cultura para a polícia".

Entre as soluções propostas naquele relatório, encontravam-se sugestões de retreino dos polícias, novas formas de identificar discriminações, melhor comunicação entre polícia e comunidades, e colocação estratégica das patrulhas em locais que garantam mais segurança.

Desta forma, o ex-Presidente estendeu o apelo a todos os presidentes de câmara do país, para se concentrarem a fazer mudanças e eliminar o “racismo institucionalizado”, em conjunto com executivos de condados e chefes de polícia.

Segundo a agência Lusa, Obama lembrou também que todas as pessoas que ocupam as posições mais importantes para as reformas foram eleitas, assim como “são os procuradores-gerais dos distritos e dos estados que decidem o que devem investigar”.

Protestos à volta do mundo

Nos últimos dias, os protestos em massa motivados pelo assassinato de George Floyd ultrapassaram as fronteiras dos Estados Unidos da América e nem o facto do mundo enfrentar uma pandemia fez com que as manifestações se evitassem.



Os artistas sírios Aziz Asmar e Anis Hamdoun pintaram na segunda-feira um mural representando Floyd na província de Idlib, no noroeste da Síria. AFP

Do Canadá ao Reino Unido, da China ao Irão, do Chile à Alemanha, de França à Síria, a imprensa internacional menciona que pelo menos 13 países se juntaram aos protestos pela justiça a Floyd, mas também abrangendo a luta contra o racismo estrutural e o abuso policial.



Será o caso do Luxemburgo, cujo protesto está marcado para sexta-feira, aproveitando o movimento gerado para expor problemas de racismo locais. Também Portugal vai, este sábado, 6 de junho, juntar-se ao movimento global de protestos.

