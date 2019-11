O que não foi conseguido em seis meses foi alcançado esta manhã depois de um dia de negociações. O PSOE e o Unidas Podemos assinaram um pré-acordo para um governo de coligação à esquerda para os próximos quatro anos.

Acordo para primeiro governo de coligação em Espanha

O que não foi conseguido em seis meses foi alcançado esta manhã depois de um dia de negociações. O PSOE e o Unidas Podemos assinaram um pré-acordo para um governo de coligação à esquerda para os próximos quatro anos.

O que não conseguiram durante seis meses foi alcançado esta terça-feira depois de um dia de negociações. As eleições legislativas espanholas de domingo resultaram num quadro político complexo e mais difícil para o PSOE do que o existente, com a subida do PP e da extrema-direita. Apesar de ser o partido com mais deputados, os socialistas recuaram e Pedro Sánchez foi obrigado a aceitar em menos de 24 horas o que não quis em seis meses. O PSOE e o Unidas Podemos anunciaram hoje ao meio-dia um pré-acordo que contém os objetivos políticos para formar o primeiro governo de coligação em Espanha desde que acabou a ditadura em 1975.

Numa declaração aos jornalistas, os dois porta-vozes realçaram a vontade de formar um governo “rotundamente progressista” que dure toda a legislatura. O programa e a estrutura do futuro executivo vão ser negociados durante as próximas semanas à espera de que, finalmente, Pedro Sánchez seja investido, o que não conseguiu depois das eleições de abril.

🗞️ Pedro @sanchezcastejon: “El nuevo Gobierno será estable y rotundamente progresista”



Más información sobre la comparecencia del presidente del Gobierno y secretario general en nuestra web:https://t.co/FEx7EW10W9 pic.twitter.com/m0rS8a8kqm — PSOE (@PSOE) November 12, 2019

O El País avança que Pablo Iglesias aparece como vice-presidente do futuro governo no pré-acordo. Cabe agora aos dois partidos garantir uma maioria no parlamento que permita alcançar esse objetivo num contexto em que vão precisar do apoio de várias formações políticas, entre as quais independentistas.



Entretanto, o PP já anunciou que está contra esta solução de governo e que não vai participar num executivo a que Pedro Sánchez chama de "progressista". Pablo Casado, líder desta formação, acusa o PSOE de se aliar à "esquerda radical" em "conivência" com os independentistas catalães.

Por sua vez, o Vox, de extrema-direita, anunciou através de Santiago Abascal que o PSOE "abraça o comunismo bolivariano, aos aliados de um golpe de Estado, a meio de um golpe de Estado".

El PSOE se abraza al comunismo bolivariano, a los aliados de un golpe de Estado, en mitad de un golpe de Estado.

Le haremos responsable de cada daño que produzcan a la convivencia y al orden constitucional. #EspañaSiempre — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) November 12, 2019





