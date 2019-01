Acordo de Brexit foi chumbado no parlamento de Londres

Com 432 votos contra e 202 a favor, o parlamento britânico chumbou esta terça-feira o acordo de Theresa May da saída da União Europeia.

O parlamento britânico rejeitou hoje o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia negociado pelo Governo de Theresa May com Bruxelas, por 432 votos contra e apenas 202 a favor. Na sequência desta derrota, o líder do partido Trabalhista britânico Jeremy Corbyn apresentou uma moção de censura ao governo, que será debatida e votada na quarta-feira, propôs a primeira-ministra, Theresa May. "Estou satisfeito que a moção seja debatida amanhã [quarta-feira]. Para que esta Câmara [dos Comuns] possa dar o seu veredicto sobre a incompetência deste governo", disse Corbyn.



A votação decorreu depois de cinco dias de debate e um mês após a data inicialmente prevista, a 11 de dezembro, quando foi adiado pelo governo devido ao risco de derrota.



O documento que foi hoje reprovado define os termos da saída do Reino Unido da UE, incluindo uma compensação financeira, os direitos dos cidadãos e um período de transição que mantém o país no mercado único europeu até ao final de dezembro de 2020. Também inclui uma a solução de salvaguarda para a província britânica da Irlanda do Norte, conhecida por ‘backstop', contestada tanto por adeptos como por opositores ao Brexit devido ao risco de deixar o pais "indefinidamente" numa união aduaneira sem poder de sair unilateralmente.