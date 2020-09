Acidentes com avionetas matam sete pessoas em França

Os acidentes, um ocorrido em Gironda e o outro em Isère, aconteceram os dois este sábado.

Quatro pessoas morreram na queda de uma avioneta este sábado à tarde, na cidade de Gujan-Mestras (Gironda), a sul da bacia de Arcachon noticia a AFP.

As vítimas são um pai e os seus dois filhos, de nove anos de idade, e o piloto do avião, segundo revelaram as autoridades locais à agência de notícias francesa.

O aparelho, um Robin DR 400, descolou do aeródromo de Villemarie, em La Teste-de-Buch, perto do local do acidente, por volta das 14h30, antes de se incendiar, explicou o Tenente-Coronel Laurent Pham, porta-voz do Serviço de Bombeiros e Salvamento do Departamento da Gironde (Sdis).

Os bombeiros intervieram para controlar o incêndio que se tinha propagado a uma área arborizada, queimando 3.500 m2 de pinheiros.

De manhã, outra avioneta despenhou-se no maciço de Belledonne, na comuna de Laval (Isère), matando três pessoas, incluindo dois estudantes do ensino secundário.

