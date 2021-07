O incêndio na superfície oceânica a oeste da península mexicana de Yucatan foi extinto esta sexta-feira.

Mundo 1 2 min.

Acidente

Vídeo. "Olho de fogo" em águas mexicanas terá sido originado por fuga de gás

O incêndio na superfície oceânica a oeste da península mexicana de Yucatan foi extinto esta sexta-feira.

Segundo a companhia petrolífera estatal Pemex, terá sido uma fuga de gás de um oleoduto subaquático a desencadear o incêndio nas águas do Golfo do México que foi capturado em vídeos que se tornaram virais.

O incêndio começou num oleoduto subaquático que se liga a uma plataforma no principal navio da Pemex, Ku Maloob Zaap, o mais importante da empresa, disseram quatro fontes à Reuters anteriormente. Ku Maloob Zaap está localizado mesmo a montante da orla sul do Golfo do México.

A Pemex disse que não foram relatados feridos, e que a produção do projecto não foi afectada após a fuga de gás ter ardido por volta das 5:15 da manhã, hora local. Foi completamente extinta por volta das 10:30 da manhã.

Os trabalhadores da empresa utilizaram nitrogénio para controlar o incêndio, acrescentou o relatório. Os pormenores do relatório do incidente não foram mencionados no breve comunicado de imprensa da Pemex e a empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

Chamas cor-de-laranja brilhantes que saltavam da água, assimilando-se a uma explosão de lava fundida, foram apelidadas de "olho de fogo" nas redes sociais devido à forma circular, uma vez que se encontrava a uma curta distância de uma plataforma petrolífera da Pemex. Segundo Pemex, o incêndio demorou mais de cinco horas a apagar por completo.

Segundo a Reuters, a empresa garantiu que vai investigar a causa do incêndio. A Pemex, que tem um longo historial de grandes acidentes industriais nas suas instalações, acrescentou que também fechou as válvulas do gasoduto de 12 polegadas de diâmetro. Angel Carrizales, chefe do regulador de segurança petrolífera do México ASEA, escreveu no Twitter que o incidente "não gerou qualquer derrame".

Desastre ambiental. Navio porta-contentores em risco de naufragar ao largo do Sri Lanka Toneladas de pequenos pedaços de plástico da carga do MV X-Press Pearl já cobrem 80 quilómetros da costa ocidental da ilha, no pior desastre ambiental da sua história.

Mas também não explicou o que estava a arder na superfície da água. Ku Maloob Zaap é o maior produtor de petróleo bruto da Pemex, responsável por mais de 40% dos seus quase 1,7 milhões de barris de produção diária. "As turbomáquinas das instalações de produção ativa de Ku Maloob Zaap foram afetadas por uma tempestade eléctrica e chuvas fortes", de acordo com um relatório de incidente da Pemex partilhado por uma das fontes da Reuters.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.