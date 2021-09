As companhias aéreas Iberia, Binter e Canarifly suspendem os voos para a ilha para garantir a segurança. A situação estabiliza-se após a abertura de duas novas pequenas aberturas eruptivas num dos lados do cone principal do vulcão.

Mundo 2 min.

Acidente natural

Vulcão La Palma intensifica as explosões e força a evacuação de novas áreas

Redação As companhias aéreas Iberia, Binter e Canarifly suspendem os voos para a ilha para garantir a segurança. A situação estabiliza-se após a abertura de duas novas pequenas aberturas eruptivas num dos lados do cone principal do vulcão.

O Centro de Coordenação e Emergência do Governo das Canárias (Pevolca) evacuou entre 300 e 400 pessoas de três novas aldeias, Tajuya, Tacande de Abajo e a parte de Tacande de Arriba que ainda se encontrava fora de perigo após ter sido registado um aumento do sinal sísmico em torno do vulcão que entrou em erupção no domingo passado, bem como um aumento dos fenómenos explosivos e o aparecimento de dois novos centros emissores de lava num dos flancos do vulcão.



As explosões violentas, por sua vez, aumentaram o alcance do material ejectado e das cinzas para além do perímetro de exclusão em redor do vulcão.

O agravamento da situação levou também as companhias aéreas Iberia, Binter e Canaryfly a suspender todos os voos para La Palma. O Instituto Vulcânico das Ilhas Canárias relatou inicialmente que uma nova boca eruptiva se tinha aberto no flanco activo do cone, embora mais tarde se tenha revelado serem dois pequenos rios de lava. As explosões tornaram-se cada vez mais frequentes e tornaram-se perfeitamente audíveis de todas as partes dos municípios de El Paso (onde o vulcão está localizado) e Los Llanos de Aridane (os mais populosos da ilha).

A directora do Instituto Nacional Geográfico das Canárias, María José Blanco, explicou numa conferência de imprensa realizada em Santa Cruz de La Palma, que por volta das 13h00 foi registado um pico muito violento do sinal do tremor, o traço energético da erupção, que corresponde ao momento em que a explosão e a nova boca foram desencadeadas. Subsequentemente, este sinal caiu notavelmente até se estabilizar num ponto semelhante à situação anterior, de acordo com os próprios peritos da IGN.

Cientistas do Instituto Geológico e Mineiro (IGME) confirmaram com drones a existência de dois novos fluxos de lava emergindo das margens do cone principal, despejando lava "a alta velocidade" sobre os fluxos de lava anteriores. Blanco explicou que "o sistema foi sobrepressurizado", pelo que a abertura destas pequenas aberturas "serviu para libertar a pressão e baixou a intensidade". O IGME e assegura que agora correm estes rios de lava que percorreram um quilómetro pela encosta antes de se expandirem e baixarem a sua velocidade para cerca de 60 ou 80 metros por hora.

María José Blanco alertou para três perigos da nova situação. Em primeiro lugar, poderia ser criada uma fissura entre o cone principal e um dos novos centros emissores, o que poderia desestabilizar o terreno e causar deslizamentos de terras. Além disso, o comportamento desta nova lava de baixa viscosidade "que poderia saltar sobre obstáculos geográficos" e o maior alcance de elementos piroclásticos e cinzas estão a ser estudados.

O director técnico de Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, disse que os dados "serão estudados durante as próximas horas, e "saberemos e saberemos se este pico [de tremor] é atingido de novo". "Queremos transmitir confiança e segurança aos cidadãos.

Na sexta-feira à tarde, a Guardia Civil chegou ao mesmo ponto onde o Instituto Geográfico Nacional tem o seu centro operacional, a cerca de três quilómetros do vulcão, para limpar a área, que está cheia de turistas e pessoas que querem ver o vulcão.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.