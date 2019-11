Um autocarro que fazia a ligação Paris-Londres sofreu um aparatoso acidente esta manhã perto de Péronne. Todos os passageiros foram hospitalizados.

Acidente em França faz 33 feridos, quatro em estado grave

Um autocarro de longo curso Flixbus que fazia a ligação entre Paris e Londres com 32 passageiros sofreu um aparatoso acidente, esta manhã, ainda em França, na autoestrada A1, provocando ferimentos em todos os passageiros e no condutos. Quatro deles estão gravemente feridos enquanto outros 29 só ficaram com ferimentos ligeiros, anunciou a autarquia de Somme.

AFP

O acidente aconteceu na saída 13, em Estrées-Deniécourt, entre Amiens e Saint-Quentin, perto de Péronne, quando o autocarro se descontrolou e saiu da estrada acabando a tombar de lado num campo. Mais nenhum outro veículo esteve envolvido no acidente.

Segundo a AFP no veículo viajavam cidadãos de várias nacionalidades: 11 britânicos, três americanos, dois espanhóis, um australiano, um holandês, um romeno e um russo.



Os 33 feridos foram distribuídos por vários hospitais da região. Onze feridos, entre os quais, os quatro feridos graves, foram levados para o hospital de Amiens, dez foram transportados para o de Péronne, seis feridos foram recebidos pelo hospital de Montdidier e outros seis feridos para o hospital de Saint-Quentin.

As causas do acidente ainda não são conhecidas, mas a Flixbus já anunciou que está a colaborar com as autoridades para que sejam apuradas o mais rápido possível.

AFP

A empresa colocou à disposição um outro veículo de substituição desde a zona próxima do local do acidente até ao destino, Londres para os passageiros que queiram continuam a viagem.

A Flexibus já tem também um número de telefone direto e gratuito para os passageiros ou seus familiares saberem informações, 0080030013730, e um email specialcare@flixbus.com.

Devido ao acidente a autoestrada naquela zona ficou cortada devido aos trabalhos das equipas de bombeiros, emergência médica e autoridades rodoviárias, tendo sido já reaberta.