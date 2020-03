O comboio de alta velocidade seguia a 270 km/h na hora do acidente.

Acidente de TGV em França provoca 21 feridos

Um TGV que ia de Estrasburgo para Paris derrapou a cerca de 30 km do seu destino. O acidente provocou um ferido grave e 20 feridos ligeiros. Informações confirmadas pela Câmara Municipal de Bas-Rhin num comunicado. Um porta voz da companhia ferroviária francesa SNCF declara que o condutor está ferido em estado grave e foi evacuado por um helicóptero.

O acidente foi reportado “às 7h45” e no comboio seguiam 348 passageiros. O motor do TGV e 4 vagões saíram da linha, reporta a SNCF, contudo “o condutor conseguiu acionar o dispositivo de travagem de urgência para poder deixar os passageiros em segurança” indica ainda uma fonte do SNCF.

Eduina Oliveira