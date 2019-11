Ainda não se sabe o que provocou a queda da avioneta de seis lugares. Não há sobreviventes.

Acidente aéreo no Canadá faz sete mortos

Ainda não se sabe o que provocou a queda da avioneta de seis lugares. Não há sobreviventes.

Sete pessoas morreram num acidente aéreo em Toronto, no Canadá.

A informação foi confirmada pelo Conselho Nacional de Segurança em Transportes na noite desta quinta-feira. A bordo da avioneta seguiam seis pessoas e o piloto.

Inicialmente as autoridades canadianas deram informações erradas sobre a nacionalidade dos passageiros. Disseram tratar-se de "cinco americanos e dois canadianos ", disse a porta-voz da TSB Nora Vallée numa conferência de imprensa, mas sem fornecer mais detalhes.

O Ministério das Relações Exteriores do Uzbequistão adiantou, esta quinta-feira, que duas das vítimas, Otabek Oblokulov e Bobomurod Nabiev, eram nacionais do Uzbequistão, e que as outras cinco, incluindo três crianças, eram membros das suas famílias.

Ainda não se sabe o que provocou a queda da avioneta de seis lugares. As autoridades vão procurar as respostas na caixa negra da aeronave.