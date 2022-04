Abstenção deverá atingir 28% nas eleições

Nunca se registou uma taxa de abstenção tão elevada numa segunda volta das eleições presidenciais, com excepção do recorde registado em 1969.

A abstenção deverá atingir 28% na segunda volta das eleições presidenciais de domingo, 2,5 pontos acima de 2017 (25,44%), de acordo com as estimativas convergentes de quatro institutos de sondagem, mas sem atingir o recorde de 1969 (31,3%).

Segundo Ipsos Sopra-Steria, Ifop, Harris interactivo e Elabe, o nível de abstenção seria de 28%, mais 1,7 pontos em comparação com a primeira ronda (26,31%), que já tinha sido marcada por uma baixa afluência às urnas, enquanto a Opinionway espera 27,8%.

Nunca se registou uma taxa de abstenção tão elevada numa segunda volta das eleições presidenciais, com excepção do recorde registado em 1969, quando os eleitores de esquerda se recusaram maciçamente a escolher entre "bonnet blanc e blanc bonnet" (Georges Pompidou e Alain Poher), na sequência do apelo do candidato comunista eliminado na primeira volta.

E esta é apenas a terceira vez, depois de 1969 e 2017, que a abstenção aumentou entre duas voltas presidenciais, enquanto que a regra até então era antes a de aumentar a mobilização dos eleitores para a volta decisiva. Tal como em 2017, milhões de franceses recusaram-se a escolher entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen.

Também há que estar atento aos boletins em branco e inválidos, que na altura atingiram um recorde: mais de 3 milhões de boletins em branco e um milhão de boletins inválidos na segunda volta de 2017.

