Abramovich chamado para as conversações entre a Ucrânia e a Rússia

A participação do multimilionário russo, dono do Chelsea, foi requerida pelo lado ucraniano, segundo a sua porta-voz. Abramovich viajou ontem num avião privado a partir do Luxemburgo, no mesmo dia em que o Grão-Ducado proibiu todas as aerenaves russas no seu espaço aéreo.

O proprietário do Chelsea Football Club Roman Abramovich terá sido chamado para tentar ajudar a intermediar as conversações entre a Ucrânia e a Rússia com vista à resolução do conflito, que decorrem esta segunda-feira, na Bielorrússia.

A notícia foi avançada pela porta-voz do oligarca russo, que tem sido apontado como sendo próximo do presidente Vladimir Putin, mas cujo apoio terá sido pedido pelas autoridades ucranianas.

"Posso confirmar que Roman Abramovich foi contactado pelo lado ucraniano para apoiar a obtenção de uma resolução pacífica, e que tem tentado ajudar desde então", disse a porta-voz Rola Brentlin numa declaração por e-mail.

O bilionário tem estado sob pressão no Reino Unido, na sequência da invasão russa da Ucrânia. Chris Bryant, membro do Partido Trabalhista, na oposição britânica, disse à Câmara dos Comuns que Abramovich não deveria ser autorizado a ser proprietário de um clube de futebol inglês.

O multimilionário russo, que adquiriu recentemente também a nacionalidade portuguesa, através da lei que beneficia os descendentes de judeus sefarditas expulsos no final do século XV, entregou, no sábado, o comando do Chelsea aos administradores da fundação que gere o clube inglês.

Milionário terá partido ontem do Luxemburgo

Abramovich terá viajado ontem num avião privado do Luxemburgo para Riga, no mesmo dia em que o espaço aéreo luxemburguês passou a estar fechado para todos os aviões russos - comerciais, militares ou outros.

Segundo a página de Twitter, 'Russian Oligarch Jets', partilhada pelo hacker Rui Pinto e que segue as viagens aéreas dos oligarcas russos, numa altura em que o espaço da União Europeia está fechado a todas as aeronaves russas, o avião particular de Abramovich partiu ontem ao final da tarde do Luxemburgo rumo à capital da Letónia.

O multimilionário russo tem um património líquido de cerca de 13 mil milhões de dólares, de acordo com o Índice Bloomberg Billionaires, tendo construído a sua fortuna com dividendos e vendas de ativos privatizados adquiridos à antiga União Soviética.





