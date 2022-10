Lula da Silva volta a ser Presidente da República, 12 anos anos, ao derrotar Jair Bolsonaro no domingo passado. O mundo já reagiu à eleição mais importante da história recente do Brasil.

"Abraçamos-te, irmão". Mundo reage a vitória de Lula no Brasil

É unânime. O maiores líderes mundiais saudaram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e o retorno à Presidência do Brasil.

Da China ao Chile, da Rússia aos Estados Unidos, saudou-se um novo "começo" para o país e a oportunidade para fortalecer relações "construtivas".

Portugal

Marcelo Rebelo de Sousa felicitou Luiz Inácio Lula da Silva, na noite de domingo, e manifestou "a certeza de que o mandato, que vai iniciar em janeiro próximo, corresponderá a um período promissor nas relações fraternais entre os povos brasileiro e português e por isso também entre os dois Estados".



Comissão Europeia

"Parabéns Lula pela sua eleição como Presidente do Brasil", escreveu a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A líder está ansiosa por trabalhar com Lula, especialmente sobre os "desafios urgentes" do clima, comércio livre e segurança alimentar.

França

"Juntos, vamos unir forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o laço de amizade entre os nossos dois países", escreveu o Presidente francês Emmanuel Macron no Twitter, minutos após o anúncio dos resultados presidenciais brasileiros, sublinhando que as eleições abriram "uma nova página na história do Brasil".

Estados Unidos

"Felicito Luiz Inácio Lula da Silva pela sua eleição como Presidente do Brasil numa eleição livre, justa e credível", disse o Presidente dos EUA, Joe Biden, numa declaração. Disse que "esperava trabalhar" com ele "para continuar a cooperação entre os nossos dois países".

Reino Unido

"Parabéns a @LulaOficial pela vitória eleitoral no Brasil. Aguardo com expetativa o nosso trabalho conjunto em questões que interessam ao Reino Unido e ao Brasil, desde o crescimento da economia global à proteção dos recursos naturais do planeta e à promoção dos valores democráticos", declarou o novo primeiro-ministro britânico,Rishi Sunak.

Lula da Silva eleito Presidente do Brasil também no Luxemburgo Lula Inácio da Silva venceu a segunda volta das eleições Presidenciais brasileiras também no Luxemburgo.

Rússia

"Os resultados eleitorais confirmaram a vossa grande autoridade política", disse o Presidente russo Vladimir Putin a Lula. "Espero que, fazendo esforços conjuntos, asseguremos um maior desenvolvimento da cooperação construtiva russo-brasileira em todas as áreas", acrescentou.

Parlamento Europeu

"Os eleitores brasileiros elegeram o seu novo presidente numa eleição pacífica e bem organizada. Parabéns ao Lula! Estou ansioso por trabalhar em conjunto e fazer avançar as relações UE-Brasil com o vosso governo e o novo Parlamento", disse o chefe diplomático da UE, Josep Borrell.

Espanha

"Parabéns Lula pela tua vitória nestas eleições através das quais o Brasil decidiu apostar no progresso e na esperança. Vamos trabalhar juntos pela justiça social, igualdade e contra as alterações climáticas", escreveu o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez.

Alemanha

"A decisão dos eleitores brasileiros dá esperança de que o desmatamento ilimitado na floresta tropical brasileira chegue em breve ao fim e que o Brasil volte a ser uma força motriz contra a crise climática", disse na segunda-feira a chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock.

China

"Estamos prontos a trabalhar com o novo governo brasileiro liderado por Lula para levar a parceria estratégica China-Brasil a um nível superior e servir melhor os interesses tanto dos países como dos povos", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian.

Índia

"Parabéns a @LulaOficial pela sua vitória nas eleições presidenciais brasileiras", avançou o gabinete do primeiro-ministro indiano Narendra Modi, dizendo que estava a trabalhar "de perto" com o novo governo brasileiro.

Canadá

"Os brasileiros decidiram. Estou ansioso por trabalhar com Lula para reforçar a parceria entre os nossos países e (...) para fazer avançar as nossas prioridades partilhadas - como a proteção do ambiente", disse o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau.

México

"Lula venceu, abençoado povo do Brasil". Haverá igualdade e humanismo", escreveu Andres Manuel Lopez Obrador, Presidente do México.

Austrália

"Grandes felicitações a Lula pela sua tremenda vitória nas eleições brasileiras. Estou ansioso por trabalhar convosco para proteger o ambiente", disse no Twitter o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese.

Venezuela

"Viva o povo determinado a ser livre, soberano e independente! Hoje no Brasil a democracia triunfou, parabéns Lula, abraço-te com força", regozijou-se o Presidente Nicolas Maduro da Venezuela.

Argentina

"A sua vitória abre uma nova era na história da América Latina. Um tempo de esperança e um futuro que começa hoje", escreveu o presidente da Argentina, Alberto Fernandez, assegurando que era um parceiro com quem Lula podia "trabalhar e sonhar grande para a boa vida dos nossos povos".

Cuba

"Abraçamos-te irmão, Presidente Lula", escreveu no Twitter o presidente de Cuba Miguel Diaz-Canel.



Chile

"Lula. Alegria", escreveu o Presidente chileno Gabriel Boric.

Equador

"Felicito Lula pela sua eleição como Presidente da República Federal do Brasil. Em democracia, continuaremos a reforçar a amizade e a cooperação entre os nossos países, para dias melhores para os nossos cidadãos. A nossa região continua a integrar-se na pluralidade", disse Guillermo Lasso, Presidente do Equador.





Com agências.

