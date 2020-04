É mais um episódio de terror na crise sanitária que se vive em Itália. Desta vez, os responsáveis por um lar no sul do país deixaram dezenas de idosos ao abandono depois de vários casos do novo coronavírus

Abandonados, idosos morrem à fome num lar em Itália

Os idosos residentes num lar em Soleto, no sul de Itália, passaram por um verdadeiro inferno nos últimos tempos. Depois do surto do novo coronavírus, os profissionais deste centro de acolhimento abandonaram o edifício e não regressaram. Esta notícia, divulgada pelo Corriere della Sera, abalou Itália que atravessa uma difícil situação sanitária em que os idosos são a camada mais frágil da população.

Sozinhos, sem medicamentos e sem alimentação, 83 pacientes deste lar ficaram sem qualquer assistência depois do descontrolo na gestão do centro. O jornal italiano destacou ainda que o próprio presidente da autarquia local entrou na residência para ajudar a distribuir alimentos e tirar fotografias e vídeos para as famílias dos doentes com o objetivo de tranquilizar quanto ao seu estado de saúde.

"O lar de idosos foi abandonado. Pelo menos 70 deles têm coronavírus. Aqueles que lhes deviam ter dado de comer e beber não estavam lá. As pessoas estavam com frio, sujas e com fome", afirmou o médico Mattia Marchello à estação de televisão La7.

Foi uma das netas de um dos idosos que informou as autoridades. Havia a impressão de que algo estava errado. "Recebemos uma chamada de vídeo da minha avó e percebemos que algo estava errado. Ela parecia deprimida", explica Valentina Treglia. A avó acabou por morrer mais tarde no hospital mas não do novo coronavírus. A mulher não resistiu por falta de alimentação. Os médicos do hospital local confirmam que mesmo entre as outras oito mortes nem todas morreram devido ao vírus. A direção do lar de idosos ainda não se pronunciou sobre os incidentes e o Ministério Público anunciou o início de uma investigação criminal.

