Abalo de 6,4 sentido na Califórnia e no Nevada

Um sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter sacudiu, na manhã desta sexta-feira, os estados norte-americanos do Nevada e da Califórnia, anunciou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A terra tremeu às 04:03, horário local, cerca da 13h no Luxemburgo, a cerca de 50 quilómetros da pequena cidade de Tonopah, no estado norte-americano do Nevada - a meio caminho entre as cidades de Las Vegas e Reno - e a leste da cordilheira de Sierra Nevada e o famoso Parque Nacional de Yosemite.

Segundo o USGS, o epicentro localizou-se aproximadamente 3,1 quilómetros de profundidade.

Até ao momento, não foi informado possíveis vítimas.

De acordo com o Los Angeles Times, uma média de cinco sismos que variam entre as magnitudes 6,0 a 7,0 na escala de Richter ocorre a cada ano nos estados da Califórnia e Nevada.

