Foi contra o populismo xenófobo, intolerante e autoritário de Le Pen que as eleições em França acabaram por ser.

Presidenciais em França

A Vitória de Macron

Diogo RAMADA CURTO Foi contra o populismo xenófobo, intolerante e autoritário de Le Pen que as eleições em França acabaram por ser.

Atente-se, primeiro, nos números que envolvem 48.7 milhões de votantes. Emmanuel Macron foi reeleito, na segunda volta das eleições francesas, com 58.54% dos votos, contra 41.46% de Marine Le Pen. A vitória por 17% sobre a segunda candidata foi menor que em 2017, quando Macron alcançou 66% do eleitorado, contra 34% de Le Pen. A abstenção foi a mais alta, registada desde há meio século, tendo subido para 28%, mais 2.5% que há cinco anos. Desde 2002, ou seja, desde Jacques Chirac, que um presidente não era reeleito. E os resultados alcançados por Macron foram mais altos que qualquer sondagem fizera supor.



Como interpretar esta indiscutível vitória de Macron?

Escusado, para já, repetir o óbvio acerca de uma França dividida que competirá a Macron unir. Ele próprio, no seu discurso de vitória, na Torre Eiffel, disse-o, procurando situar ao centro a fórmula dessa união. Por um lado, mencionou que tinha ganho porque era favorável a “uma França mais independente e a uma Europa mais forte”. Afinal, o nacionalismo francês não contradiz a construção europeia, isto é, a Europa volta a ser a Europa das nações. Claro que o nacionalismo, muito mais radical, na versão de Le Pen, não só pôs em causa a Comunidade Europeia, como também envolveu uma oposição à NATO e aos Estados Unidos da América.

Por outro lado, Macron reconheceu que uma grande parte dos seus votantes não o fizeram por partilhar as suas ideias, mas apenas para fazer parar as ideias da extrema-direita. De qualquer modo, em sua opinião, é chegado o momento de todos os seus votantes respeitarem a parte contrária.

De qualquer modo, Marine Le Pen tem razões para estar satisfeita com os resultados alcançados. Ela própria o reconheceu, declarando que a sua derrota criou nela uma maior esperança para continuar a lutar pelas suas ideias.

Talvez seja, então, o elenco de questões que compõem um nacionalismo populista que mereça uma maior atenção. Pois foi em torno desse mesmo elenco que Le Pen conseguiu o seu melhor resultado de sempre e foi contra esse reportório de ideias – demagógicas ou não – que se uniram várias forças em torno de Macron. Aliás, como ele próprio admitiu, ontem, quem acabou por lhe dar a vitória não foram os que partilharam com ele as mesmas ideias; foram os que com ele se opuseram a Le Pen.

Vale, por isso, a pena examinar esse elenco para perceber quais as bases em que assenta o populismo de Le Pen. A primeira ideia com a qual a candidata continuará a ser identificada é a da necessidade de impor limites à imigração. Limites esses que foram, simbolicamente, reduzidos à sua intenção de tomar medidas para proibir o uso do véu muçulmano em espaços públicos, para assim poder “integrar” os imigrantes e pôr fim à discriminação a que podem estar sujeitas as mulheres muçulmanas. Trata-se de uma medida que foi acompanhada de outras tomadas de posição bem nacionalistas. Foi o que sucedeu com a proposta de estabelecer uma ordem prioritária para atribuir aos franceses habitação, emprego, segurança social e serviços médicos. Em detrimento, entenda-se, dos imigrantes.

Todas essas medidas foram, durante a campanha, denunciadas por Macron como racistas, discriminatórias e, no caso do véu, atentatórias da ideia francesa de laicidade, por ter sido ameaçada a liberdade de consciência e a escolha individual da religião. Mas com base nelas pode contatar-se uma espécie de paradoxo entre Marine Le Pen favorável a um Estado social, com capacidade para proteger os cidadãos na sua condição económica e social; e Macron, confundido com as políticas orientadas para a defesa de um mercado liberal, representadas por grandes consultoras como a McKinsey e por um governo para os ricos, feito à base de tecnocratas, tal como sucede com ele próprio.

Nacionalismo, racismo, medidas populistas ancoradas num Estado social são tudo ideias que se encadearam no discurso político de Le Pen e a que se juntaram dois outros blocos. Antes de mais, esta alinhou, por diversas vezes, contra a urgência das medidas a tomar em relação às mudanças climáticas, fazendo parte do coro dos denominados negacionistas. Enquanto Macron não só chamou a si o discurso da sustentabilidade, como conseguiu ser eficaz na gestão da pandemia do Covid-19, ao mesmo tempo que manteve a sua aposta nas fontes da energia nuclear. Neste último domínio das fontes de energia, a França tem, hoje, uma muito maior autonomia no plano energético, em contraste com o que se passa na Alemanha com o gaz russo, em consequência da pressão feita sentir nas últimas décadas por parte dos verdes e das forças ecologistas.

Depois, os contactos entre Le Pen e Putin, que implicaram acesso a créditos e a formas de financiamento, num cenário de guerra, acabaram por ser alvo de um efeito muito amplificado. E aquilo que começou por ser uma simples afinidade entre dois modos diferentes de autoritarismo acabou por se virar, de forma decisiva, contra Le Pen.

A vitória alcançada por Macron só será, verdadeiramente efetiva, se ele conseguir assegurar a maioria nas eleições que ocorrerão em junho para o parlamento. Mas, neste caso, onde não há segunda volta, tanto à sua esquerda como à sua direita já começaram os apelos para unir forças nos respetivos campos, para impedir que Macron alcance a famigerada maioria.

À parte, o jogo político de carácter institucional, que vai de eleição em eleição, há que contar com os que já optaram, pelo protesto de rua ou por uma espécie de apolitismo. Deste último, dá-nos conta a referida taxa de abstenção. Dos protestos, aí estão os grupos de extrema-esquerda que, em Paris, mas também noutros grandes centros urbanos, como Lyon ou Rennes, passaram desde logo ao confronto com a polícia, armada de bastões e gás lacrimogéneo. No horizonte de tais protestos, estão tanto os resultados obtidos por Le Pen, como a reeleição de Macron.

Entre as várias conclusões a que se poderá chegar, desta descrição com múltiplos fios, uma existe que interessará reter relativa ao crescente populismo. Representado em França por Le Pen, foi contra ele que se criou, apesar de tudo, uma espécie de união em torno de Macron. Que esta união não convenceu toda a gente parece ser uma verdade de que se não se pode duvidar, como revelam os protestos de rua, com a respetiva recusa dos jovens a aceitar votar num político cujo centro político está na defesa do liberalismo.

No entanto, foi contra o populismo xenófobo, intolerante e autoritário de Le Pen que as eleições em França acabaram por ser. Por isso, as mesmas eleições foram determinadas por uma recusa, em nome de uma união, cuja principal razão de ser se encontra na oposição à nova era de populismo que estamos a viver, a qual é alimentada de maneira policêntrica, assumindo a forma tanto de trumpismo, como de bolsonarismo.

