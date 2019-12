Este é o caso dramático de Leandro, de 13 anos e Adriano, de 8. São sem-abrigo mas frequentam a escola. O consulado diz que Amália recusou apoio social. Há 31 casos portugueses.

A vida dura de dois irmãos portugueses que dormem com a mãe nas ruas de Paris

Há uns anos, Amália pegou nos dois filhos, Adriano, hoje com oito anos, e Leandro, de 13 anos, saiu de Portugal e mudou-se para Paris à procura de um futuro melhor. Só que a vida desfez os seus sonhos e os três acabaram a dormir nas ruas da Île-de-France, em Paris.

O caso desta mãe portuguesa e dos seus filhos menores foi dado a conhecer numa reportagem do jornal francês Le Parisien que conta que os meninos apesar de sem-abrigo frequentam a escola em Athis-Mons, adoram estudar e são bons alunos. No futuro, sonham sair da rua.

Sans-abri avec sa mère et son grand frère, Adriano, 8 ans, fait souvent ses devoirs le soir, sur le quai d’un RER https://t.co/09TPk0FvjB pic.twitter.com/Fw8J6Eonts — Le Parisien (@le_Parisien) November 28, 2019

Em Portugal viviam numa casa com três assoalhadas, em Paris dormem ao relento porque Amália, de 37 anos, não conseguiu encontrar um emprego estável em Paris e por falta de apoios sociais na habitação social, onde a procura excede em muito a oferta, dado o crescimento da renda das casas.

Mesmo assim, os meninos conseguiram ser inscritos na escola, onde segundo o Le Parisien são os primeiros a chegar e os últimos a ir embora, só quando o estabelecimento fecha os portões.

Os primeiros a chegar à escola

Embora algumas escolas na capital aceitem estes alunos em situação precária, outras são mais rigorosas e exigem uma morada.

Amália contornou o problema como conta ao Le Parisien, tendo dado “a morada de um local” onde deu “aulas de dança”, como se fosse a sua casa. Os materiais escolares foram conseguidos numa associação islâmica de Massy de apoio aos necessitados, onde a portuguesa almoça todos os dias.

Para esta mãe é “muito importante” que os filhos tenham “uma escolaridade tão normal quanto possível”, declara na reportagem.

Os trabalhos de casa na estação

Quando Adriano sai da escola vai para a Cruz Vermelha de Corbeil onde consegue tomar um duche e comer uma omolete.

Depois é a altura de fazer os trabalhos de casa. Muitas vezes escolhe os bancos da estação RER, de comboios suburbanos de Paris, para os fazer.

As fotografias da reportagem mostram a criança portuguesa, de joelhos, com o caderno nos bancos a escrever. Adriano mostra aos jornalistas a nota de “Muito bom” que obteve numa das disciplinas em que está a fazer os exercícios desse dia. A mãe diz que o menino “adora aprender”.

Depois Amália e os dois filhos vão para uma praça da Île-de-France esperar pela Associação Entraides et solidarité para conseguirem refeições. Esta associação distribui todas as noites comida e um kit de inverno (meias, luvas, saco de dormir) aos sem-abrigo.

Por volta das 21h regressam ao local onde por agora estão a dormir. Para lá chegar têm de passar por uma grelha de ferro.

Dormir ao relento

Amália conta que dormem vestidos com quatro edredons por cima, no inverno frio de Paris.

Amanhã, como todos os dias irão levantar-se cedo para às 8h da manhã estarem à porta da escola, à espera que abra.

Depois Amália vai desenhar paisagens que vende nas ruas de Paris aos turistas, o que lhe dá uma pequena ajuda, que no entanto não chega para a alimentação nem casa.

Crianças sonham com vida melhor

As crianças tal como a mãe sonham com uma vida melhor. Adriano quer continuar a estudar para “ser engenheiro”. Leandro adora o desporto e quer “fazer alguma coisa que me dê dinheiro”, declara prontamente à reportagem do Le Parisien.

Amália tem esperança de que ela e os filhos irão deixar as ruas e conseguir um teto em Paris, uma habitação social.

"As rendas aumentaram 59% na Ilha de França e 71% em Paris nos últimos 20 anos", declara ao jornal francês Jean-Baptiste Eyraud, presidente do Droit au Logement (DAL). O que fez disparar o aumento de desalojados e de pessoas em busca de uma habitação de renda social.

Habitação social sem vagas

Este ano, “o número de candidatos à habitação social atingiu um novo recorde histórico de 718.657 em França, ou mais de 24% em 4 anos. 69% desses pedidos estão concentrados em Paris e nos subúrbios", salienta este responsável.

Por isso, também os alojamentos para sem-abrigos estão esgotados na capital francesa onde crianças chegam cada vez em maior número, muitas em famílias monoparentais.

Na Île-de-France existem 40 mil camas em alojamentos que acolhem sem-abrigo e outros necessitados, do Samu Social, todos ocupados. Destes “20 mil estão ocupados por crianças", revela à reportagem do Le Parisien Eric Pliez, presidente da Samu Social. E, há "todas as noites, em Paris, 700 crianças de famílias que ligam para o 115”, linha telefónica direta para os sem-abrigo em França.

Amália recusa apoio social do consulado

O Estado Português tem acompanhado a situação desta família portuguesa desde o início de dezembro, através do consulado geral de Portugal em Paris, que "está em contacto com as autoridades francesas competentes", referiu a secretaria de Estado.

“Foi também possível estabelecer contacto com a cidadã nacional em causa, a quem foi disponibilizado apoio social, tendo esse apoio sido rejeitado", acrescentou a entidade governamental.

Em resposta por escrito a questões colocadas pela agência Lusa a secretaria de Estado assegura, porém, que "a situação desta família continuará a ser acompanhada com a máxima atenção, tendo em conta que estão envolvidos dois cidadãos menores".

31 casos em Paris

De acordo com dados da secretaria de Estado, em 2018, foram reportados 31 casos de "carência social" ao consulado geral de Paris, adiantando que estes casos de necessidade social são encaminhados para as autoridades francesas competentes, mas "contam também com o apoio da parte de associações sociais da comunidade portuguesa em França".

O Le Parisien refere que os nomes da mãe e dos meninos são fictícios para proteger estes três portugueses.