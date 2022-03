O aumento de preços dos produtos básicos, a limitação da quantidade que se pode comprar nos supermercados e o crescente isolamento de alguns negócios, em risco de encerramento, são algumas das consequências visíveis na economia do país.

Guerra na Ucrânia

"A última oportunidade de saborear a felicidade estrangeira". O dia a dia dos russos com as novas sanções

Na década de 1990, após a queda da União Soviética, a economia russa entrou em colapso, levando ao racionamento da comida entre os russos. “Tínhamos cupões e fichas para comprar açúcar, manteiga e vodka”, recorda Daria, nome fictício, à BBC. Hoje o cenário não difere muito, com as sanções económicas impostas pela União Europeia e pelos Estados Unidos na sequência da invasão russa da Ucrânia. Já há retalhistas a limitar a quantidade de produtos básicos, como farinha, açúcar e óleo que se pode comprar.

“Comprámos 4 kg de café, 4 litros de óleo de girassol, 4 litros de azeite e quatro garrafas de whisky”, revelou Daria, que tem tratado de armazenar alguns produtos como forma de se antecipar à escalada dos preços. No centro de Moscovo, onde vive, ainda não viu prateleiras vazias, nem acredita que isso irá acontecer. O grande problema será a inflação.

“A comida não vai desaparecer, mas vai ficar mais cara. Quanto mais cara, não consigo imaginar — e tenho medo de sequer pensar.” Por outro lado, os medicamentos já estão a faltar, uma vez que as principais empresas de entregas suspenderam os seus serviços. Por isso, encomendou os comprimidos que toma para as tensões arteriais para três meses.

Corrida aos smartphones e computadores

Alguns alimentos essenciais, como o leite, duplicaram de preço nas últimas duas semanas, revelou uma cidadã da UE que vive e trabalha em Moscovo. “A 20 de fevereiro encomendei mercearias por 5.500 rublos [52 euros] e agora o mesmo cesto custa 8.000 [56,99 euros]'', acrescentou Jan. Segundo a agência noticiosa estatal Tass, alguns retalhistas concordaram em limitar os aumentos dos preços em alguns itens básicos a 5%.

A saída do país de grandes marcas ocidentais da Rússia também têm impactado fortemente o setor tecnológico, que registou aumentos de mais de 10% nos smartphones e televisores. “Dizemos agora a brincar que temos o último iPhone”, conta Daria, que teve de apressar os planos para comprar novos computadores portáteis para a família. “No início de fevereiro custavam cerca de 70 mil rublos [665,99 euros], mas no final do mês tinham subido para 100 mil [712,34 euros], que foi o que pagámos. E, antes de se esgotarem, chegaram aos 140 mil [1156, 35 euros].”

Na semana passada, o anúncio de que o McDonalds se juntaria às empresas que suspenderam as operações na Rússia levou a que aparecessem várias ofertas de pessoas a revender comida dos seus restaurantes, como nuggets e tartes, a um preço até dez vezes superior ao habitual. “Esta é a tua última oportunidade de saborear a felicidade estrangeira”, lia-se numa das mensagens publicadas online.

Bloqueio do SWIFT asfixia negócios

Pavel, um professor universitário casado e com dois filhos, queria comprar alguns eletrodomésticos e móveis para o seu apartamento em Moscovo e, após o estalar do conflito, viu os preços aumentarem em quase 30%. Ainda conseguiu comprar um frigorífico, um fogão, uma máquina de lavar e uma chaleira, e encomendou uma cama e um armário ao IKEA antes do seu encerramento. No caso do grupo sueco, os preços não mudaram, disse Pavel à BBC. “Eles simplesmente não tiveram tempo de aumentar os preços.”

A retirada da Rússia do sistema de pagamento internacional SWIFT, já está a asfixiar alguns negócios locais, como as escolas de línguas dirigidas por Ekaterina, que integram estudantes e professores de vários países que ficaram, recentemente, impedidos de pagar as propinas e de receber os seus pagamentos, respetivamente.

Adicionalmente, as aulas de grupo internacionais são dadas online, o que tem gerado alguns problemas, uma vez que as plataformas utilizadas eram geridas por uma empresa sediada na Ucrânia. Agora, a preocupação é o eventual bloqueio do Zoom, plataforma norte-americana que tem sido a alternativa que tem sido utilizada para lecionar as aulas.

"Abdicar de um modo de vida"

Natasha refere que as consequências do isolamento da economia russa são apenas uma pequena parte de um “tipo de crise completamente novo”. “Ter de abdicar de um modo de vida, reduzir os contactos, mesmo nas redes sociais, não poder viajar para ver a família e amigos que vivem no estrangeiro. Há muitas coisas que já perdemos e que ainda não compreendemos totalmente.”

Por outro lado, há quem afirme não estar a sentir o impacto das sanções ocidentais. Vladimir, que vive em Saratov, no sudoeste do país, diz à BBC que “vatniki [apoiantes do Kremlin] não serão afetados pela queda do rublo, porque não compram bens estrangeiros caros”. O futuro é incerto, mas a crise deverá ser grave e duradoura. O banco central russo diz mesmo que a economia pode encolher até 8%.

