Parte dessas armas podem estar agora a ser usadas contra os ucranianos, revela uma investigação do Investigate Europe, um coletivo de repórteres de vários países da UE. França, Alemanha e Itália foram os maiores exportadores, alegando que o faziam ao abrigo de contratos celebrados antes. O embargo europeu deu-se na sequência da anexação russa da Crimeia.

A UE vendeu 346 milhões de euros de armas à Rússia após o embargo de 2014

Muito se fala de que a União Europeia está a financiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia ao continuar a comprar todos os dias petróleo gás e carvão – mesmo se impõe sanções económicas. Mas uma investigação hoje divulgada vai mais longe. A UE vendeu nos últimos anos parte das armas que a Rússia está a usar contra a população ucraniana – mesmo quando o regime de Putin já tinha mostrado do que era capaz.

Alguns países continuaram a vender armas à Ucrânia, apesar do embargo de 2014 decidido pelos então 28 países (com o Reino Unido), refere a investigação do grupo independente de jornalistas da União Europeia, Investigate Europe (IE). Segundo a história hoje publicada, poderá haver armas russas na Ucrânia que foram vendidas por entidades da UE – “pelo menos até 2020”. O embargo de 2014 foi decidido após a anexação da Crimeia pela Rússia e a proclamação das duas repúblicas separatistas do Donbass.

Os jornalistas do Investigate Europe – do qual faz parte um português, Paulo Pena, que editou a história no jornal Público – fizeram uma análise profunda às bases de dados de vendas de armas e relatórios nacionais para apresentar os números. E concluem que apesar do embargo, a exportação de armas continuou.

O material exportado, quando já havia a decisão do Conselho Europeu de 31 de julho de 2014 inclui mísseis, aviões, rockets, torpedos e bombas. Apesar do embargo, 10 Estados-membro exportaram material militar no valor de 346 milhões de euros, de acordo com dados públicos analisados pelos coletivo de repórteres internacionais Investigate Europe (IE). “Algumas destas armas podem estar na frente ucraniana neste momento”, sublinha-se no texto publicado em vários media europeus esta quinta-feira.

A decisão do Conselho Europeu, que vincula todos os países, então os 28, referia que “a venda direta ou indireta, transferência ou exportação de armas e material relacionado de todos os tipos, incluindo armas ou munições, veículos militares e equipamento, equipamento paramilitar, e peças para a Rússia por cidadãos ou Estados Membros ou de territórios de Estados-membros ou navios usando a sua bandeira ou aviões, serão proibidos quer tenham sido originados nos seus territórios ou não”.

Uma omissão na lei: contratos já assinados

A explicação avançada pelos jornalistas, é que os países usaram uma omissão na lei europeia para não ter sido interrompido o fluxo da exportação de armamento. Segundo a IE, o Grupo da Não Proliferação e da Exportação de Armas (que faz parte do Conselho Europeu) e no qual os países cooperam para impedir a proliferação de armas de destruição maciça e aumentarem o desarmamento , respondeu às questões da IE, explicando que “ o embargo de exportação de armas, contém as seguintes isenções: contratos concluídos antes de 1 de agosto de 2014 ou contratos subordinados necessários para a execução dos referidos contratos. Os dados que encontram nas bases de dados devem referir-se a essas isenções.

Os Estados-membros são responsáveis por assegurar a observância do embargo às armas e a posição comum da EU”. A conclusão da resposta do COARM (a sigla em inglês da formação que pertence ao Conselho da União Europeia – e que responde perante o Alto Representante para os Negócios Estrangeiros da UE) é que, sendo assim, “os Estados-membros não estão a armar a Rússia”. Um investigador do Instituto Internacional de Pesquisa pela Paz de Estocolomo (SIPRI), Siemon Wezeman, citado pelo IE refere que a apreciação do COARM tem mais que se lhe diga: “As armas são uma parte da nossa política externa, não política económica. A lógica política é a que prevalece”.

Segundo os dados da COARM, após 2014 os Estados-membros emitiram mais de mil licenças para venda de armas, enquanto uma centena foi recusada. E segundo o IE, quem é o principal exportador? França.

Não é de estranhar por isso que para ilustrar a reportagem, uma das fotos escolhidas pela equipa do IE seja a reunião dos chefes de Estado e de Governo na semana passada em Versalhes, na qual o presidente francês, Emmanuel Macron salientou de forma lúgubre, que “Putin trouxe a guerra de volta à Europa e esta brutal agressão da Rússia contra a Ucrânia é um trágico momento de viragem na nossa história”.

França vendeu 152 milhões de euros em armas. Estado é acionista de duas empresas de armamento

Citando a Disclose - um site francês de jornalismo de investigação - a IE refere que a França vendeu 152 milhões de euros de equipamento militar para a Rússia. Um número que - diz o texto hoje publicado em vários media europeus com os quais a IE tem acordos – foi confirmado pela análise da IE. E que “coloca a França muito à frente dos outros países, exportando 44% das armas europeias para a Rússia”. Segundo este coletivo de jornalistas, “desde 2015, a França deu autorização para exportação de material na categoria de ‘bombas, torpedos, misseis, cargas explosivas”, armas letais mas também equipamento de imagem, aviões e veículos ligeiros”.

O texto da Disclose refere que as exportações francesas incluem “câmaras de imagem térmica para mais de mil tanques russos, sistemas de navegação e detetores de infravermelhos para jatos e helicópteros de combate”. Segundo a Disclose, este material foi produzido por duas empresas francesas cujo maior acionista é o Estado francês.

“Este equipamento pode ser agora encontrado nos veículos terrestres, jatos e helicópteros em operação na frente ucraniana”. Segundo a investigação, em 2014, as autoridades francesas ainda estavam a dar autorização para enviar para a Rússia ‘agentes químicos’ agentes biológicos’ materiais radioativos , equipamento relativo e componentes”.

O texto da IE refere ainda que o ministro das Forças Armadas precisou de 11. dias para responder aos repórteres que “a França está muito comprometida a aplicar de forma muito estrita o embargo de 2014”. Sendo que os misseis, foguetes, torpedos e bombas vendidos à Rússia nos últimos cinco anos são, “numa palavra, um fluxo residual, resultando de contratos passados e que foram gradualmente desaparecendo”.

Alemanha: 121.8 milhões. Itália: 22.5 milhões

Segundo a investigação, a Alemanha vendeu 121.8 milhões de euros em armas e embarcações, uma percentagem de 35% das vendas de equipamento militar europeu à Rússia após o embargo de 2014. Segundo o IE, o governo alemão não respondeu às perguntas dos repórteres.

A Itália é o terceiro classificado entre os países europeus que furaram o embargo. Segundo os dados da COARM , a Itália vendeu 22.5 milhões de euros de equipamento militar para a Rússia entre 2015 e 2020. Tendo sido, segundo alega a IE, o primeiro grande contrato celebrado logo em 2015. Um dos veículos desse contrato da empresa italiana Iveco – um modelo Lynce – foi avistado por um jornalista de um canal italiano na frente ucraniana em março.

Segundo um especialista do Observatório Permanente de Armas Ligeiras consultado pelos repórteres da IE, “como a exportação de armas é em última análise uma decisão política, o governo italiano podia ter recusado, e entrado depois em litígio com o fabricante de armamento, e um juíz teria tido em conta a necessidade de respeitar um acordo europeu”.

Em relação a Itália, entre janeiro e novembro de 2021, foram exportadas armas, pistolas, espingardas e munições no valor de 21.9 milhões de euros para o mercado civil “que inclui forças para militares, de segurança e corpos especiais”.

Numa escala mais pequena, outros países também continuaram a vender aramas a Putin, mesmo depois do embargo de 2014. A República Checa exportou “aeronaves, drones e equipamento para aeronaves” todos os anos entre 2015 e 2019.

A Áustria também vendeu armamento e munições e a Bulgária entre 2016 e 2018 exportou “navios de guerra, equipamento naval” e tecnologia variada no valor de 16.5 milhões de euros. Segundo a investigação da IE, a Finlândia, a Eslováquia e a Croácia e Espanha fizeram uma exportação única e de uma quantia muito mais insignificante.

Mas, paradoxo dos paradoxos, mesmo depois da anexação da Crimeia pelos russos (que a Ucrânia reclama como território seu) a Rússia continuou a ser o segundo comprador de equipamento militar exportado pela Ucrânia, segundo dados do SPIRI.





A reportagem foi publicada em Portugal (Público); França (Mediapart); Itália (Il Fatto Quotidiano) e Espanha (InfoLibre). Uma investigação mais completa às exportações europeias de armamento será publicada pela IE no final do mês de março.

