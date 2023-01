É a primeira tranche dos 18 mil milhões que a Europa irá enviar para o país em guerra.

Guerra na Ucrânia

Ucrânia recebe três mil milhões de euros da UE

Telma MIGUEL É a primeira tranche dos 18 mil milhões que a Europa irá enviar para o país em guerra. Na reunião de ministros europeus das finanças desta terça-feira foi ainda avaliada a situação económica na UE, menos má do que previsto no outono.

No primeiro Ecofin (Conselho de ministros europeus das Finanças) do ano, e o primeiro dirigido pela presidência sueca da UE, a ministra Elisabeth Svantesson salientou que entre as prioridades da nova liderança do Conselho Europeu está “continuar o trabalho de apoio à Ucrânia” e rever a “governança económica da UE para haver o crescimento económico e uma dívida pública sustentável”.

Esta terça-feira, foi anunciado que chegou aos cofres ucranianos a primeira tranche de 3 mil milhões de euros de um pacote total de 18 mil milhões de euros aprovado em dezembro pelo Conselho Europeu. “Estou muito feliz de anunciar que este primeiro envelope foi entregue”, disse Svantesson na sua primeira conferência de imprensa em Bruxelas. “Isto deixa-me orgulhosa e mostra o que conseguimos fazer quando trabalhamos juntos e vamos continuar o trabalho de apoiar a Ucrânia”, considerou.

O vice-presidente da Comissão Valdis Dombrovskis salientou que a assistência macrofinanceira prestada à Ucrânia vai obedecer à previsibilidade de que o país precisa para enfrentar o inverno e os meses de 2023, nos quais não se espera que a Rússia diminua os ataques.

Comissão Europeia vai a Kiev em fevereiro O objetivo é avançar a adesão da Ucrânia à UE e mostrar o apoio europeu um ano após o começo da invasão russa.

A cada trimestre, a UE vai entregar 4,5 mil milhões de euros, de um empréstimo a muito longo prazo, mas que é disponibilizado com condições. Kiev terá que aumentar a luta contra a corrupção e reforçar medidas em questões de Estado de Direito. Este primeiro pagamento, no entanto, foi entregue sem quaisquer contrapartidas, para “cumprir as necessidades financeiras mais urgentes”.

Em relação à Rússia, Dombrovskis salientou que “a UE deve continuar a fazer pressão económica para diminuir a sua possibilidade de produzir armas e financiar a sua máquina de guerra”. Um novo pacote de sanções contra Moscovo está a ser discutido entre as instituições europeias.

Relatório económico de inverno deve ser melhor que o de outono

Embora os ministros tenham considerado que a situação económica, de alta inflação e taxas de juros elevadas, continua preocupante, Elisabeth Svantesson salientou que “há sinais positivos”. O terreno económico e financeiro é ainda “de grande incerteza”, como definiu Dombrovskis, com as famílias e as empresas a lutar com grandes dificuldades, mas há uma luz ao fundo do túnel. Por isso, disse este responsável da Comissão, “é importante que a presidência sueca mantenha o foco no crescimento económico para ser possível enfrentar os grandes desafios da UE e continuar a avançar com a transição verde, garantir a independência energética e reforçar a resistência e competitividade das nossas empresas”.

"Voz do Luxemburgo é extremamente importante" para Ucrânia, diz Zelensky .Apesar de ser um pequeno país, o Luxemburgo tem dado mais apoio militar, médico e monetário à Ucrânia do que Estados maiores e mais influentes.

“Em relação às previsões económicas de outono houve desenvolvimentos positivos e a inflação que tínhamos previsto poderá não ser tão grande”, anunciou. A explicação é que houve uma queda do preço do petróleo e do gás.

Estes valores diminuíram pelo facto de o armazenamento de gás na UE ter chegado aos objetivos pretendidos, por causa do teto de preço máximo imposto ao petróleo russo e por as temperaturas registadas em toda a Europa terem sido moderadas não obrigando ao uso de muito aquecimento.

Esta conjugação de fatores poderá levar a que as previsões económicas de inverno - que vão ser apresentadas em fevereiro - mostrem que o sentimento de recuperação começa a ser real.

Não há, porém, disse o vice-presidente da Comissão, “lugar para complacências”. O ano de 2023 será aquele onde os países vão receber a maior parte dos fundos dos pacotes de Recuperação e Resiliência e aquele em que a nova estratégia energética da UE em resposta à guerra da Ucrânia, a RePowerEU vai ser implementada, para garantir a soberania energética da UE a longo prazo.

