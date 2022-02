Na Ucrânia, neste momento, joga-se uma partida de 'poker' com apostas altíssimas; as maiores fichas estão do lado do Czar.

A Ucrânia é uma mesa de 'poker'

Hugo GUEDES PINTO Putin faz o seu jogo, subindo a tensão e a parada: a ideia não é invadir a Ucrânia, mas sim fazer o mundo acreditar que ele vai invadir a Ucrânia.

Putin nem sequer esperou pelo final da segunda temporada da enfadonha série "Covid" para lançar a ambiciosa sequela do seu filme de terror "Invasão da Crimeia"; a parte II versa sobre todo o território da Ucrânia, 43 milhões de pessoas dispersas por um país maior que toda a Península Ibérica. Os últimos dias foram passados entre avisos estridentes dos Estados Unidos em como a invasão vai começar e os aparentes (e prontamente negados) recuos no terreno da Rússia. No momento em que escrevo, há informações sobre um primeiro edifício a ser atingido por estilhaços.

O presidente russo não tem um bom jogo na mão.

Há muita desinformação, mas a ameaça está certamente a ser tomada a sério. Muitos países já retiraram da Ucrânia o pessoal das suas embaixadas, e as manobras diplomáticas europeias - com destaque para Macron e Scholz, entre constantes telefonemas e visitas a Kiev ou Moscovo - sucedem-se a ritmo frenético. Horrorizada perante a perspectiva de uma guerra catastrófica no continente, a Europa tenta compensar a sua relativa irrelevância militar com algumas vagas ameaças económicas e uma grande dose de voluntarismo. Ao fazê-lo, talvez esteja a cair no bluff de Vladimir "o Czar" Putin, o jogador de poker mais experiente da geopolítica internacional - está no poder desde 1999.

O presidente russo não tem um bom jogo na mão. O seu exército talvez valha um ás de paus, mas a impossibilidade, na prática, de simplesmente anexar a Ucrânia traduz-se (para manter a metáfora) em outras cartas baixas que desaconselham fazer all in, ou seja realmente avançar para a guerra pura e dura. Na realidade, não é possível manter sob ocupação um país orgulhoso como a Ucrânia, onde 80% da população resistiria ao ocupante; ainda mais impraticável para a Rússia seria viver debaixo de condenação mundial, e de relações cortadas com o Ocidente - que se mantém como o grande cliente das únicas exportações russas, petróleo e gás natural.

Mas Putin faz o seu jogo, subindo a tensão e a parada: a ideia não é invadir a Ucrânia, mas sim fazer o mundo acreditar que ele vai invadir a Ucrânia. Assim pode extorquir aos adversários aflitos as concessões que verdadeiramente deseja (por exemplo, que os vizinhos nunca adiram à NATO). Nesse sentido, os alertas americanos de "ciberataques muito prováveis" e "invasão iminente" dão uma preciosa ajuda.

Por exemplo, em 2016 os Estados bálticos também pareciam a ponto de serem invadidos. A decisão tomada então foi misturar com as tropas locais pequenos contingentes de soldados de outros países da NATO, passando a mensagem que um ataque à Estónia (por exemplo) seria um ataque a todos os países da aliança; e essa estratégia foi um rotundo sucesso. Mas agora a ideia é diametralmente oposta. Além de pessoal diplomático, também os soldados americanos, canadianos e britânicos (ali em missões de treino) foram retirados da Ucrânia, para evitar que se encontrem na linha de fogo.

Ou seja, até agora o Ocidente está a acreditar piamente no bluff e conhecendo o adversário isso é um erro. De facto, a História mostra um padrão claro: nos incidentes e confrontações das últimas décadas, a Rússia atinge os seus objectivos sempre que os adversários, mesmo mais fortes, recuam face a ameaças; mas, pelo contrário, é a Rússia que acaba sempre por recuar quando os mesmos adversários demonstram vontade e firmeza para se protegerem, a eles ou aos aliados ou parceiros. Na Ucrânia, neste momento, joga-se uma partida de poker com apostas altíssimas; as maiores fichas estão do lado do Czar.

