A Ucrânia e os projectos imperiais

Diogo RAMADA CURTO Choca-me a falta de empatia – ou o silêncio sobranceiro por parte do intelectual que não se comove – de Boaventura de Sousa Santos em relação ao sofrimento e violência, das mortes, migrações forçadas e inúmeras privações que estão, neste momento, a decorrer na Ucrânia.

Num artigo de opinião publicado ontem, Boaventura de Sousa Santos procurou identificar as principais causas da guerra na Ucrânia (Público, 10-3-2022). No seu entender, tudo se reduz à luta entre as duas grandes superpotências que vinham, desde há muito, a preparar esta guerra. A Rússia preparou-se para o conflito acumulando reservas em ouro e virando-se para uma aliança com a China, com o objectivo de criar uma nova ordem financeira internacional. Procurou também ser um parceiro credível da Europa.



Enquanto os Estados Unidos e o seu braço armado, a NATO, prosseguiram com os seus planos expansionistas, em obediência aos interesses das suas oligarquias. Estas não existem apenas na Rússia, mas encontram-se divididas por três complexos que beneficiam de “rendas de monopólio”, a saber, o complexo militar-industrial, o do gás-petróleo-mineração, e o bancário-imobiliário. “Os seus objectivos são manter o mundo em guerra e criar maior dependência dos fornecimentos norte-americanos, sobretudo de armas”! Assim sendo, o que se passou na Ucrânia, nomeadamente em Maidan, em 2014, foi um golpe dos EUA (mais um!), numa estratégia recorrente de “provocar a Rússia e neutralizar a Europa”.

Quanto à Europa, a sua falta de visão estratégica, bem como de liderança valeram-lhe uma situação de mediocridade e empobrecimento (será este real?), devido à submissão aos referidos complexos. Porventura, a única iniciativa que coube à Europa foi a de se ter apressado a armar nazis. No que convergiu com os votos dos EUA e a Ucrânia, quando votaram contra a resolução que condenava a glorificação do nazismo e do neonazismo, que a Assembleia Geral da ONU aprovou, em Dezembro de 2021, sob proposta da Rússia...

O cientista social português de maior projecção internacional – que é também reconhecido como um dos intelectuais públicos de esquerda que constantemente intervém numa esfera pública global – tem da guerra na Ucrânia uma visão muito clara: “no mundo das superpotências não há bons nem maus, há interesses estratégicos que devem ser acomodados”. O que equivale a dizer que, para analisarmos o que se passa hoje na Ucrânia, não é à bitola da justiça que temos de recorrer, mas apenas à medida dos interesses que estão em jogo. Mais concretamente, tudo se reduz à causa última e primeira: os interesses do imperialismo norte-americano.

Até aqui, o resumo do artigo de Boaventura de Sousa Santos em relação às causas da guerra na Ucrânia. Ninguém o pode criticar pelo facto de as suas ideias padecerem de falta de clareza. Pelo contrário, elas são apresentadas de modo tão cristalino que se prestam a ser utilizadas e difundidas, pelos seus devotos, como uma espécie de manifesto, catecismo ou vulgata na luta contra o imperialismo norte-americano. No seu entender, uma luta que só pode ser travada por aqueles que, movidos por um espírito verdadeiramente maquiavélico – à esquerda mas também à direita – , saibam pôr de lado princípios básicos de justiça, para penetrar na análise dos interesses dos grandes complexos militar-industrial, etc.

Discordo de quase todas as ideias que procurei resumir. Choca-me a falta de empatia – ou o silêncio sobranceiro por parte do intelectual que não se comove – que elas revelam em relação ao sofrimento e violência, das crescentes mortes, migrações forçadas e inúmeras privações que estão, neste momento, a decorrer na Ucrânia. Indigna-me essa busca obsessiva do que deve ser a posição oficial de esquerda, frente às circunstâncias particulares desta guerra, tudo a bem de um ataque aos EUA que não faz mais do que reproduzir os estafados quadros mentais da Guerra Fria. Mais concretamente, não percebo como é que o que ocorreu em Maidan em 2014 – sobre o qual me parece que Boaventura de Sousa Santos sabe, ainda menos, do que eu – foi um “golpe” dos EUA. Fico atónito em face da insinuação de que a Europa, a Ucrânia e os EUA convergem numa espécie de frente destinada a armar e legitimar os nazis.

Baralha-me que um intelectual de esquerda se centre exclusivamente numa análise dos interesses em jogo, para assim poder equiparar os jogos das oligarquias das duas superpotências, excluindo do seu horizonte todo e qualquer princípio de justiça e de moral. Isto é, confunde-me que os argumentos da racionalidade maquiavélica, que se constituíram num património da direita mais retrógrada, venham, agora, a ser apropriados à esquerda, que assim se descarta do combate por uma sociedade mais justa (enquanto valor progressista).

Mas, acima de tudo, o que mais me impressiona é a visão escolar e simplista, quase caricata na sua falta de profundidade analítica, de que aquilo que está a acontecer na Ucrânia é o mero resultado de uma luta entre dois impérios ou superpotências. Afinal, parece que – para o autor das “epistemologias do Sul”, que em tempos idos se dedicou ao estudo do direito informal dos grupos sociais de marginais e oprimidos – os únicos actores da história são os que conseguiram concentrar em si um poder imperial, absoluto ou totalitário.

Em conclusão, ao contrário das visões impostas a partir do alto e dos construtores de impérios, recomendo a leitura de um dos historiadores que mais tem procurado compreender a guerra que está a ocorrer. O mesmo escreveu que “a história ucraniana traz à ribalta uma questão central da história europeia moderna: o que há depois do império?” (Timothy Snyder, O caminho para o fim da liberdade: Rússia, Europa, América, Edições 70, 2019).

Diogo Ramada Curto, historiador, colunista do Contacto Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).





