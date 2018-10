Tinha tudo para ser a festa de aniversário perfeita, mas só o aniversariante e a mãe ficaram para contar a história.

A triste história de Teddy poderia ser a de qualquer um de nós

A festa de aniversário do pequeno Teddy, um menino norte-americano, tinha tudo para ser memorável. Uma sala, pizzas e mais de trinta convites enviados a amigos, colegas de escola e pais dos colegas. No entanto ninguém apareceu. Várias pessoas declinaram o convite à última da hora, outras nada disseram. No final da noite, a desolação de Teddy era visível no seu rosto, pela foto que a mãe publicou nas redes sociais. O ar de tristeza do menino de seis anos sentado sozinho à mesa de uma pizaria em Tucson, no Arizona, tornou-se viral nas redes sociais.

A Tucson 6-year-old invited 32 of his classmates to a pizza party for his birthday over the weekend... and no one showed up: https://t.co/5KGkBT9gD3 #abc15 pic.twitter.com/cxXf25W2xJ — ABC15 Arizona (@abc15) October 22, 2018

De forma a compensar Teddy pelo sucedido, a equipa de basquetebol Phoenix Suns convidou Teddy para assistir ao jogo com os Lakers, na quarta-feira. A equipa de futebol americano do Arizona também o convidou para estar presente no próximo jogo do clube.



