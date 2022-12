Os vírus da covid, da gripe e da bronquiolite estão a circular em simultâneo e a encher os hospitais em França e em Portugal. Uma "situação inédita" e alarmante.

A tripla epidemia que assusta França e pode tornar máscara de novo obrigatória

Paula SANTOS FERREIRA Os vírus da covid, da gripe e da bronquiolite estão a circular em simultâneo e a encher os hospitais em França e em Portugal. Uma "situação inédita" e alarmante.

Os casos de covid, gripe e bronquiolite estão a disparar na Europa, nomeadamente em França e em Portugal, com os três vírus a circular ao mesmo tempo, numa situação "sem precedentes" que está a sobrecarregar os hospitais, e que poderá ter um pico no Natal. As autoridades apelam ao cumprimento das medidas de proteção individuais, nomeadamente ao uso de máscara nos transportes público e locais com muitas pessoas.



O alerta foi dado pela agência de saúde pública francesa: há uma tripla epidemia a afetar França e a colocar sob tensão os hospitais. Os casos de covid, gripe e bronquiolites estão a aumentar, numa “situação inédita” e “cuja evolução é difícil de prever”, declara a Santé Publique France.

Em França, como em Portugal, o vírus Influenza está a circular mais cedo do que o habitual, gerando um aumento de casos de gripe. E as infeções de covid estão a crescer. Se estas duas doenças afetam, sobretudo, os mais idosos e vulneráveis, já a epidemia da bronquiolite está a propagar-se entre os bebés e crianças pequenas e a saturar os internamentos pediátricos.

A coexistência anormal destas três epidemias pode ter um forte impacto clínico, sobretudo nos hospitais, alertam as autoridades, com os especialistas a apelar de novo ao uso de máscara e dos gestos barreiras para travar a evolução da situação.

Bronquiolite nos bebés

Em França, os casos de bronquiolite nos bebés e crianças com menos de dois anos, obrigando ao seu internamento, estão a atingir valores recordes, nunca vistos desde há dez anos, vinca a Santé Publique France. Uma epidemia que está a provocar falta de camas nos internamentos não só no país, mas também em Portugal e no Luxemburgo.

No Grão-Ducado, já foi acionada uma célula de crise para gerir esta epidemia ns crianças, com estratégias semelhantes às que foram ativadas no pico alto da pandemia de covid, obrigando ao aumento do número de camas hospitalares e de recursos humanos nos serviços de internamento do hospital pediátrico Kannerklinik, e obrigando ao cancelamento de cirurgias pediátricas programadas e não urgentes.

Máscara obrigatória de novo?

Atuar antes do caos, esta é a preocupação do ministro da saúde francês, François Braun, que ontem lançou um sério apelo aos franceses: o de voltarem a cumprir as medidas de proteção individual e a aderirem à vacinação. “É preciso usar máscara nos transportes públicos”, declarou.

Os gestos barreira e a vacinação “são também uma responsabilidade coletiva”, lembrou o ministro. “O nosso sistema de saúde está sob grande tensão, quer nos centros de saúde quer nos hospitais. Nesta tensão atual, a tripla epidemia, bronquiolite, gripe e covid, colocam o sistema em perigo, e se o sistema saturar completamente, todos os pacientes ficarão numa situação difícil”, declarou o ministro francês.

Já no domingo François Braun tinha alertado para a possibilidade de se tomarem de novo medidas para combater a propagação da tripla epidemia. “Não sou favorável à coerção”, mas se os casos continuarem a aumentar, e se for preciso decidir uma obrigação, “a minha mão não vai tremer” disse o rfesponsável, admitindo que poderá regressar “o uso obrigatório de máscara nos transportes públicos”.

Tripla epidemia inédita

Até à pandemia de covid, os surtos de doenças respiratórias sucediam-se umas às outras, mas este ano estão a ocorrer em simultâneo.

Esta é uma situação nova, “sem precedentes” e “repleta de incertezas”, referiu o vice-diretor de doenças infecciosas, da agência de saúde pública francesa, Didier Che, na conferência de imprensa sobre a tripla epidemia, na semana passada, citado pelo Le Figaro.

Ao seu lado, a epidemiologista Sophie Vaux explicou que “nos anos anteriores, os vírus respiratórios sucediam-se: primeiro circulavam os rinovírus, depois o vírus sincicial respiratório (que provoca a bronquiolite), ao que se seguia então o vírus da gripe”. Só que, este ano, existem circulações simultâneas dos vírus, disse a especialista, salientando que se torna difícil prever os picos das três epidemias. Eventualmente, “poderá ocorrer um pico no Natal”, adiantou.

Para Didier Che, uma das grandes incógnitas será uma eventual competição entre os vírus da gripe e da covid. “Ainda é cedo para saber se esta noção de canibalismo viral se vai confirmar”, frisa a especialista da agência de saúde pública francesa.

Não é só na Europa que a circulação dos três vírus está a a causar apreensão. Os EUA estão a viver uma situação semelhante. O jornal The New York Times batizou a situação de "tripledemia" (união das palavras inglesas tripla e epidemia).

