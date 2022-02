O homem partilhou um vídeo em que exibia a cabeça da mulher na rua. As imagens chocaram o país.

Feminicídio

A tragédia de Mona Heidari, a iraniana de 17 anos decapitada pelo marido

Tiago RODRIGUES A morte de Mona Heidari está a provocar choque e indignação no Irão e no mundo. A jovem de 17 anos foi assassinada e decapitada pelo marido, no domingo, em Ahvaz, capital da província do Cuzistão, no sudoeste do país. O homem partilhou um vídeo em que exibia a cabeça da mulher na rua.

Acusada de adultério, Mona Heidari, 17 anos, foi assassinada pelo marido e pelo cunhado, informou a agência oficial iraniana Isna. O homem partilhou um vídeo onde surge a desfilar na rua a sorrir enquanto segurava uma faca numa mão e a cabeça da vítima na outra. As imagens partilhadas na Internet chocaram o país.



Na segunda-feira, os dois homens foram detidos pela polícia "durante uma rusga ao seu esconderijo", disse a polícia local, citada pela agência.

Como podemos aceitar uma tal tragédia? Temos de agir para que o feminicídio não volte a acontecer. Jornal Sazandegi

"Um ser humano foi decapitado, a sua cabeça foi exposta nas ruas e o assassino orgulhava-se disso. Como podemos aceitar uma tal tragédia? Temos de agir para que o feminicídio não volte a acontecer", lia-se no jornal diário reformista Sazandegi.

"Mona foi vítima de uma ignorância devastadora, somos todos responsáveis por este crime", escreveu a cineasta feminista Tahmineh Milani no Instagram.

Reagindo à tragédia, vários defensores dos direitos humanos exigem agora que seja reformada a lei sobre a proteção das mulheres contra a violência doméstica e que a idade mínima de casamento das raparigas deve aumentar, uma vez que está atualmente fixada em 13 anos.

Mona Heidari casou com apenas 12 anos e tinha um filho de três anos.

Para o advogado Ali Mojtahedzadeh, citado pelo jornal Shargh, esta lei tem "deficiências", uma vez que não confere às mulheres a sua independência e não consegue "determinar racionalmente a idade legal do casamento a fim de acabar com o casamento infantil". Tudo isto "abre o caminho para os homicídios", lamenta.

"Não existem medidas concretas para assegurar a implementação de leis para prevenir a violência contra as mulheres", disse o deputado Elham Nadaf, citado pela agência de notícias Ilna.

"As mulheres apelam ao Parlamento para que tome medidas urgentes para colmatar algumas lacunas legais e as autoridades devem trabalhar em paralelo para aumentar o nível de sensibilização da população", afirmou no Twitter Ensieh Khazali, vice-presidente iraniana para as Mulheres e Assuntos Familiares.

*Com AFP

