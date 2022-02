As autoridades ucranianas pediram à população os ajudar a "confundir" as tropas russas nas estradas. O inimigo tem um "sentido orientação patético", dizem. Mesmo na era digital, todos os meios mais arcaicos contam numa guerra.

A tática da Ucrânia para desorientar os russos durante a invasão

Redação As autoridades ucranianas pediram à população os ajudar a "confundir" as tropas russas nas estradas. O inimigo tem um "sentido orientação patético", dizem. Mesmo na era digital, todos os meios mais arcaicos contam numa guerra.

As autoridades ucranianas lançaram apelo nas redes sociais aos seus habitantes logo no primeiro dia das invasões russas no seu território. O objetivo foi criar "uma movimentação civil para confundir os russos" e que dificultaria o acesso das tropas russas aos seus alvos pretendidos e locais que desejariam atacar.

Uma tática que foi usada na Primavera de Praga, durante as invasões russas em 1968, e que agora os ucranianos recriaram. Mesmo em plena era digital vale tudo para defender o seu território das invasões russas.

O método é simples. Os habitantes ucranianos deveriam retirar "todas as placas rodoviárias de identificação de localidades", uma manobra iria desorientar o exército russo nas estradas do país, indica o instituto nacional das estradas, Ukravtodor, no apelo feito na página do Facebook.

Russos tem "orientação patética"

"O inimigo tem um sentido de orientação patético. Eles não se vão orientar no país. Vamos ajudá-los a ir direito para o inferno. A Ukravtodor apela a todas as organizações no terreno, rodoviárias, comunidades locais para começarem imediatamente a retirar os sinais de trânsito de identificação de localidades nas proximidades", escreve o instituto. Em 1968, em Praga, os habitantes taparam os nomes das ruas e trocaram os sinais de trânsito, e deram indicações erradas, fazendo com que os invasores russos se perdessem na cidade. Em 2022, A Ucrânia adota o mesmo método.



