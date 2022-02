O jovem Nélson Monte, atravessou de carro a Ucrânia, chegou esta madrugada à Roménia onde vai apanhar um voo para Áustria e daí outro para Lisboa.

Mundo 2 min.

Guerra

A salvo. Futebolista português consegue fugir da Ucrânia e hoje regressa a Portugal

Redação O jovem Nélson Monte, atravessou de carro a Ucrânia, chegou esta madrugada à Roménia onde vai apanhar um voo para Áustria e daí outro para Lisboa.

"Estamos a tentar chegar à fronteira com a Roménia. São milhares de pessoas a tentarem fugir, o trânsito é incrível e estamos todos bem", escreveu o futebolista portugguês, Nélson Monte, de 26 anos, que estava retido na Ucrânia, há 12 horas na sua conta de Instagram. Agora já está a são e salvo na Roménia e esta noite, depois de três dias de pesadelo regressa finalmente a Portugal.

"O que eu quero é sair daqui", confessava em tom quase desesperado numa entrevista a partir da Ucrânia, no primeiro dia da invasão russa. O futebolista português estava a jogar no Dnipro e foi apanhado de surpresa pelos ataques tendo conseguido fugir para um hotel, com outros colegas. Na mesma entrevista aproveitou para lançar um pedido de ajuda a Portugal para o governo o tirar de lá.

Finalmente, e pelos seus próprios meios, conseguiu esta madrugada passar a fronteira com a Roménia e ainda hoje vai regressar a Portugal, confirmou à Lusa Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores.

O jovem, natural de Vila do Conde, atravessou de carro, nos últimos dias, quase todo o país, juntamente com alguns companheiros de equipa. Agora segue em direção para cidade romena de Iasi, de onde apanhará um voo para Viena, na Áustria, para ainda esta noite regressar a Lisboa, numa viagem que foi marcada pelos responsáveis do Sindicado.

O jogador tinha sido esta época contratado pela equipa do Dnipro, do principal escalão do futebol ucraniano, e nas últimas semanas esteve com o grupo a realizar um estágio na Turquia, tendo regressado à Ucrânia na quarta-feira.

Choque e medo

Precisamente na madrugada do dia seguinte, o defesa central português foi surpreendido pelos bombardeamentos na cidade.

Portugueses na Ucrânia. O desespero de não conseguir fugir do país Dois treinadores e um futebolista estão retidos em hotéis. Paulo Fonseca está com a mulher e o filho pequeno. Todos ouvem as bombas e não têm como regressar a Portugal. Nelson Monte pede ajuda. O único desejo? Abandonar a Ucrânia.

Este jovem não vai esquecer o temor que sentiu esta madrugada quando a Rússia iniciou a guerra na Ucrânia. "Aconteceu por volta das 4h30 da manhã com um estrondo enorme. Quando vim à janela vi muito fumo e fiquei em choque. Menos de dois minutos depois, outra bomba. Liguei para os [jogadores] estrangeiros que viviam no mesmo condomínio, pegámos no carro, fomos até ao centro de estágio do clube e optámos por sair da cidade", relatou o jovem à CNN Portugal.

Na altura confessou que "o sentimento que temos neste momento é de medo. Quando houve a oportunidade de sair da cidade, arrancamos logo". E foi o que fez. Nélson Monte era o único jogador português a jogar na Liga ucraniana. Agora já está em segurança na Roménia.

Com Nélson Monte vieram também alguns jogadores companheiros de equipa, entre os quais os brasileiros Felipe Pires, Bill e Busanelo, e o espanhol Marc Gual, assim como treinador principal, o croata Igor Jovicevic.

Com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.