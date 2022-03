Como historiador, sei pouco acerca da Ucrânia, mas também sei que quem fala em nome das lições da História, sempre com maiúscula, se serve desta para defender pontos de vista muito parciais.

A Rússia invadiu a Ucrânia: lições da história?

Miguel Sousa Tavares, reputado cronista e jornalista, publicou em 18 de Fevereiro um artigo, na sua coluna de opinião no Expresso, onde apostava que a Rússia não iria invadir a Ucrânia. Não o censuro, pois também queria pensar da mesma maneira. Contudo, é outra a razão principal por que me escuso à facilidade de vir, agora, cantar de galo e confrontar o prognóstico errado com a realidade dramática da invasão.

Estamos a viver algo que está para além da mera invasão e que se concretiza numa ameaça russa de poder recorrer a armas nucleares com consequências imprevisíveis. É certo que, enquanto assistimos à invasão, já foram abertas negociações entre as partes – que mais parecem ser um diálogo de surdos. Mais concretas parecem ser as acções de resistência, o fabrico artesanal dos chamados cocktails molotov e as manifestações de solidariedade para com a Ucrânia que, entretanto, se alastraram por toda a Europa. Em Portugal, o Bloco de Esquerda juntou-se ao coro dos aflitos e denunciou, publicamente, o despotismo de Putin e dos oligarcas que protege. Todas estas realidades, cujas consequências estamos longe de conseguir adivinhar, estão muito para além das narrativas que podemos construir. O peso do real prevalece sobre o da palavra.

Assim sendo, o prognóstico falhado de Sousa Tavares pouco importa. Dissipa-se no ar. Porém, houve algo, no conselho de Sousa Tavares aos “senhores especialistas” que anteviam a invasão, que importa discutir. Refiro-me à necessidade, por ele referida, de estudar a História, escrita com maiúscula. Só assim os tais especialistas, todos errados, poderiam aprender a lição. Foi, pois, por se sentir autorizado com as lições da História, que Sousa Tavares não teve dúvidas em chamar a Jens Stoltenberg, secretário- geral da Nato, “incendiário imbecil”. Ao mesmo tempo, que insinuou não passar a invasão de um desejo acalentado pelos famigerados “especialistas”.

Enquanto historiador, sei pouco acerca da Ucrânia, mas também sei que quem fala em nome das lições da História, sempre com maiúscula, se serve desta para defender pontos de vista muito parciais. Tão parciais que dificilmente podem ser vistos como resultados determinados pelos factos da história. No fundo, uma mera retórica marialva para dizer que quem não pensa como eu não aprendeu nada com a História.

Para mim, a história não dá lições – a história não é mestra da vida; pelo contrário, a vida é que é mestra da história. Se tanto, a história liberta-nos do passado, obrigando a que os homens e as mulheres do presente se responsabilizem e lutem pelos seus ideais. Foi isto que aprendi com Marc Bloch, um dos maiores historiadores do século XX, fuzilado pelos nazis, nessa obra póstuma intitulada L’Étrange Défaite.

Com Fernand Braudel, outro historiador do século XX, aprendi que, porventura mais importante do que o peso dos eventos e das decisões individuais, é o das estruturas e conjunturas presentes numa sociedade, as quais são mais difíceis de alterar. Quando se pronunciou sobre este aspecto, ou seja, sobre a relação entre acontecimentos e estruturas, Braudel estava preso e sujeito ao arbítrio dos seus guardas e dos responsáveis pelo campo de concentração em que se encontrava. As estruturas de mais longa duração que procurava compreender diziam respeito ao Mediterrâneo e começavam por ser determinadas pelas realidades geográficas, para depois envolveram o mundo dos negócios e das transacções comerciais, antes de chegarem às realidades políticas dos dois impérios que, no século XVI, dominavam o Mediterrâneo: o dos Habsburgos, com Filipe II à cabeça, e o dos Otomanos.

Sem perder de vista estas duas lições de ética e de método acerca de como fazer história – desta feita com minúscula, porque distinguindo análise de responsabilidade e procurando estabelecer a diferença entre vários ritmos temporais – , fixo-me em três temas principais que estão na base desta guerra. Em cada um desses campos temáticos será possível encontrar inúmeras questões e exprimir dúvidas e hesitações que, só por si, invalidam a possibilidade de que o único caminho correcto é o que nos leva a retirar lições da História, para tratar os que assim não fizeram como meros imbecis.

1. Quais as ideologias que estão em causa neste confronto? A resposta mais óbvia, mas porventura a mais parcial, é aquela que coloca a defesa nacionalista da Ucrânia, contra o autoritarismo expansionista, imperial e colonial, da Rússia. De facto, Vladimir Putin argumentou que a Ucrânia não passava de uma criação da União Soviética. Contudo, os ucranianos reclamam séculos de existência da sua língua e cultura e uma identidade situada no cruzamento de muitas unidades políticas provenientes tanto do Ocidente, como do lado da Rússia. Uma identidade que também foi feita através da contestação dos processos de russificação e de sovietização. Por isso, Putin não pode, pura e simplesmente, apagar estes processos que estão na base do nacionalismo ucraniano, para defender que não há diferenças entre a Rússia e a Ucrânia.

Putin também pretende defender um nacionalismo russo, expansionista, que não pode sentir-se ameaçado, só lhe faltando traçar uma linha genealógica que vá do império dos czares a Estaline. Criaram-se, assim, as condições para uma forte oposição ao nacionalismo imperial e oficial, imposto de forma coerciva, por Putin. Refiro-me ao nacionalismo reivindicado pelos ucranianos, que se inspira nos ideais de liberdade e de igualdade da Revolução francesa e que se concretiza em sistemas políticos constitucionais de base parlamentar. Isto é, a guerra na Ucrânia reinstaurou, pelo menos aparentemente, a oposição entre a Europa livre e emancipada – carregada de valores positivos e atraentes – e os fantasmas do despotismo oriental, encarnados pela Rússia.

Tal como se existissem dois tipos de nacionalismo – o bom e o mau – ficam, então, sem resposta duas questões: por que razão o nacionalismo oficial, dos czares a Estaline, conta menos do que os valores do nacionalismo europeu reivindicados pela Ucrânia? E será mesmo possível reter da Europa, apenas, o seu legado emancipatório, agora reivindicado pela Ucrânia, empurrando para debaixo do tapete as memórias imperiais e coloniais, de contornos racistas, que também pesam sobre a história europeia?

2. Em termos geo-estratégicos que ultrapassem a escala dos Estados nacionais, há que considerar quatro ou cinco grandes blocos. O primeiro coincide com a Rússia, mas toma em conta, uma área mais vasta constituída pelas antigas repúblicas soviéticas ou pelo conjunto de Estados outrora situados a Leste da Cortina de Ferro. O segundo diz respeito aos EUA, que se liga à Europa por uma força militarizada, formando o bloco da NATO. O bloco seguinte envolve a União Europeia, em alargamento crescente, apesar de a Turquia ter visto recusada a sua entrada e ter sido empurrada para uma espécie de recriação do despotismo oriental, onde não deveria estar. E, por último a China, com a sua economia e poder militar crescentes.

Esta guerra põe em confronto a Rússia com três blocos de geometrias variáveis: os EUA, a NATO e a Europa. Enorme expectativa existe em relação à posição da China frente à invasão (poderá ele justificar um avanço sobre Taiwan?). O governo da Ucrânia, ao mesmo tempo que reconhece a ajuda de Biden, mostra a sua intenção de adesão à NATO ou, pelo menos, à União Europeia. A Rússia declara que não pode aceitar ter bases militares da NATO, na sua fronteira. Nesta sequência, procura impor a ideia de uma Ucrânia desmilitarizada. Ficam por explorar as tentativas, anteriores, destinadas a estabelecer boas relações da Alemanha (envolvida até ao pescoço no gasoduto russo) e da França com a Rússia. É que, a partir delas, seria possível construir um mercado capaz de competir com a China e que, no seu conjunto, relativizaria os EUA.

Contudo, mercados e economia não determinam toda a história. A existência de um Estado militarizado como sucede com a Rússia pode ser avaliada pela seguinte comparação: as suas despesas militares são cerca de metade das que são feitas pelos EUA, mas o seu rendimento per capita é sete vezes inferior ao dos EUA. Para além de existirem muitas outras maneiras de caracterizar o Estado russo, esta comparação ilustra bem o que significa uma concentração de recursos desta natureza, que é feita em detrimento de investimentos públicos na economia e de um enorme sacrifício das populações. Mais: uma concentração de recursos num aparelho militar desta dimensão cria necessidades de justificação, sendo a guerra uma das hipóteses mais plausíveis.

3. Esta guerra, dizem alguns comentadores, tem sobretudo como objectivo assegurar que as reservas de gás natural descobertas na Ucrânia passem a ser controladas pela Rússia. Aumentaria, assim, o potencial energético da Rússia e a sua capacidade de fornecimento de gás à Europa. A anexação da Crimeia foi o primeiro passo na prossecução deste objectivo, constituído por um claro interesse económico do invasor. É na prossecução deste fim que Putin argumenta ideologicamente e se mostra seguro de dispor de um aparelho militar capaz de concretizar a sua decisão.

Assim, se a História nos desse lições poderíamos dizer que a decisão de Putin e dos seus generais, de quererem invadir a Polónia, é um acto racional, pautado pela defesa das fontes energéticas, nomeadamente do gás. Não pode ser confundida com um acto de loucura, ao contrário do que defendem muitos comentadores. Contudo, a história em causa não se limita a processos de tomada de decisão, que possam ser qualificados tanto como actos racionais, como de loucura, nem se reduz a justificações ideológicas de bom ou mau nacionalismo, tão-pouco se limita à caracterização de Estados mais ou menos militarizados nas mão de oligarcas que se apropriaram desse mesmo Estado (em contraste com as democracias de base parlamentar).

Na base de qualquer análise histórica, devem ser colocadas as populações com os seus comportamentos demográficos, os seus movimentos, a sua situação económica, as suas desigualdades, modos de estratificação social, sem esquecer as suas expectativas de melhores condições de vida. A um governo mantido por uma oligarquia de cleptocratas vêm, agora, somar-se ainda mais sacrifícios impostos por um exército em operações de conquista.

Resta saber: se o referido baixo rendimento per capita russo (ainda mais baixo é o da Ucrânia), as debilidades na esperança de vida, nas situações de pobreza generalizada, nas elevadas taxas de alcoolismo irão forçar a uma mudança política ou contribuirão para perpetuar na Rússia um Estado fortemente militarizado nas mãos de uma oligarquia. Neste, como em muitos outros planos, com uma relevância estrutural, é difícil saber quais as lições da História, de forma a fazer prognósticos. Recorde-se, a este respeito, quanto tempo a invasão da Hungria pela União Soviética levou a surtir um efeito emancipatório.

Enfim, na impossibilidade de fazer previsões, com base nas lições da História, e restringindo a nossa última análise ao que nos toca mais directamente, ficamos pelo seguinte dado: no Parlamento Europeu foi votada uma ajuda à Ucrânia de 1200 milhões de euros: 598 votos a favor, 55 contra e 41 abstenções. Os dois eurodeputados do PCP votaram contra e os dois do Bloco de Esquerda abstiveram-se. A bem de que ordem internacional e em nome de que programa político?

